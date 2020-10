Carmelo Ezpeleta: «El GP de Teruel es una forma de agradecer todo el esfuerzo de esta tierra»

Estamos ante un mundial totalmente diferente con unos estrictos protocolos de seguridad anti covid. ¿Cómo está viviendo la situación la gran familia de Dorna?

¿Cómo está siendo este año la convivencia en el paddock de equipos, pilotos…?

Absolutamente diferente. No tenemos invitados, ni periodistas, ni nadie. Y cada equipo es como una familia, con lo cual pese a que todos estamos testados con PCR, si hubiese algún caso en medio es más fácil gracias a una aplicación que tenemos saber con quién ha estado la persona que ha dado positivo y es fácilmente saber de dónde llega. Ha cambiado completamente la forma de vivir el mundial pero estamos sacándolo adelante.

Lo más visible es la ausencia de público, ¿cómo está afectando esta ausencia a la competición?

Afecta muchísimo. Esto es una competición muy importante. Es el campeonato del mundo y tenemos muchos espectadores en todos los lugares a los que vamos. Es un tema que nos duele muchísimo pero había que hacerlo. Era la única forma de hacer carreras. Ahora podemos mostrarlas en televisión a los miles de millones de personas que nos ven. Y echamos de menos a todos los espectadores que nos veían en directo, claro que sí, pero de momento no es posible.

¿Y cómo está afectando esta ausencia a nivel económico? Sin ir más lejos, ahora Alcañiz estaría lleno de aficionados.

Sí. Pero como este año no se paga el canon que nosotros cobramos al no tener espectadores, realmente Alcañiz va a tener sin ningún pago a cambio toda la difusión mundial de lo que significa tener un campeonato del mundo en Aragón. No solo uno, sino dos. Yo creo que ahí hemos cumplido. Nosotros estamos pagando todos los eventos como si fuera un año normal, es decir todos cobran lo mismo que si el evento se realizara con público, y eso nos permite poder darlo en televisión y que lo vea mucha gente.