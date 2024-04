Carmen Valero y Ramón Navarro son reconocidos con la Cruz de San Jorge de la DPT como referentes de la provincia de Teruel

Las familias de la atleta olímpica de Castelserás Carmen Valero y del que fue presidente del CD Teruel en los últimos 15 años, Ramón Navarro, han recogido este viernes las Cruces de San Jorge, máxima distinción que entrega la Diputación de Teruel, en este caso a título póstumo, por ser referentes de la provincia de Teruel. «Tanto Carmen como Ramón hicieron siempre que se hablara de Teruel y siempre para bien. Ambos trabajaron para engrandecer el nombre de Teruel fuera de nuestras fronteras e hicieron que llevar a gala el ser turolense fuese algo grande», ha destacado durante su discurso el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste.

Este ha sido uno de los momentos más emotivos de la gala celebrada en el Monasterio de Nuestra Señora del Olivar de Estercuel, en la que también se ha reconocido la labor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Teruel; y se ha recordado a Santiago Gómez, alcalde de Cella fallecido este último año y a los empleados de la institución provincial que se han jubilado.

También ha habido momento para la reivindicación. En su discurso, el presidente Juste ha enumerado las necesidades de la provincia, como es la aplicación de las Ayudas al Funcionamiento o el compromiso del Gobierno de España con infraestructuras que Teruel necesita, como la A-68, la A-25 o el corredor Cantábrico-Mediterráneo. «Son muchos los proyectos que una y mil veces se han prometido y nunca han llegado. Muchos los estudios, somos la provincia más estudiada de España, pero pocos los hechos. Y hoy, aquí en Estercuel, vuelvo a reclamar que Teruel no sea olvidada. Que no podemos tener menos derechos por ser menos. Que no somos victimistas, lo que exigimos lo hacemos por justicia. Que todo el mundo debería tener el acceso a los mismos servicios y a las mismas facilidades independientemente de dónde viva».

También ha sido reivindicativo el alcalde anfitrión, Joaquín Lahoz, quien en las declaraciones previas ante los medios ha pedido al Gobierno de Aragón que no conceda más permisos para abrir minas de arcilla. Estercuel ya cuenta con dos y otras dos empresas han solicitado otras tres más que, además, se situarían muy cerca del monasterio. Estos proyectos ya han recibido alegaciones del Ayuntamiento, del Monasterio y de los vecinos a título individual. «Consideramos que ya tenemos suficientes y no hay que masificar con más porque nos cargamos todo el entorno. Se han planificado muy cerca de aquí, en un pinar autóctono que es la única zona virgen que nos queda y al lado del convento, lo que sería una pérdida terrible», ha pedido el alcalde de Estercuel.

Al respecto, el consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco, ha afirmado que desde el Gobierno de Aragón trabajan para que las empresas mineras realicen inversiones dónde se extrae la arcilla aunque ha reconocido que es «difícil» porque en Castellón se sitúa el ecosistema industrial del azulejo y con puertos cercanos. También ha explicado que la dirección de Energía y Minas «tiene que intentar compatibilizar el respeto al medio ambiente y las necesidades de las empresas» a la hora de conceder los permisos.

La hija de Carmen Valero, Carmen Mellado, recoge la Cruz de San Jorge de manos del presidente de la Diputación, concedida a título póstumo / DPT

Carmen Valero

Dos veces campeona del mundo del cross en los 70 y considerada como la mejor atleta española del siglo XX, la castelserana Valero fue la primera atleta nacional en unos Juegos Olímpicos, los de Montreal 1976. A principios de año perdió la vida prematuramente por un derrame cerebral. Sin embargo, el legado de la brillante deportista perdurará imborrable aún con el paso del tiempo. Desconocida por muchos en nuestros días es considerada por la Asociación Española de Estadísticos del Atletismo como la mejor atleta española en todo el siglo XX. Fue en 1955 cuando la localidad bajoaragonesa vio nacer a una de sus más ilustres oriundas, con ancestros también en La Cuba, la cual terminaría rompiendo récords y abriéndose camino en un mundo todavía de hombres pese a todas las trabas a las que se enfrentó. Desarrolló su vida en Sabadell, pero ella siempre se sintió tan aragonesa como catalana y habitualmente se mostraba orgullosa de sus raíces bajoaragonesas.

La encargada de recoger la medalla para Carmen Valero ha sido su hija Carmen Mellado Valero, quien ha destacado que su madre presumía allí donde estaba de sus raíces en Castelserás y La Cuba. Ha puesto en valor el «espíritu valiente y la determinación de su tierra natal» y ha afirmado que la Cruz de San Jorge es «un tributo al legado y memoria» de su madre.

Ramón Navarro

Navarro, que falleció a mediados de enero a los 70 años, fue el presidente del C. D. Teruel en los últimos 15 años. Empezó animando, se convirtió en su chófer con sus autobuses y más tarde llegó a la dirección del club de sus amores con gran éxito. De él se ha destacado su bondad y que tenía «la sangre tan roja como la camiseta de su Teruel». Es su parte humana lo que le hizo tan especial y tan querido y es lo que hace que siga tan presente. Para él las personas eran el centro de todo en todos los aspectos de su vida: en el Club Deportivo Teruel donde los jugadores eran más que jugadores, en su faceta de empresario con sus autocares y en su casa. Ha dejado al Club Deportivo Teruel en lo más alto de su historia en Primera Federación y jugando eliminatorias de la Copa del Rey. Desde 2010 que tomó la presidencia con el equipo en Segunda B, hubo otro descenso a Tercera y otra vuelta a Segunda B. Y se superó una crisis en el club, que fue escalando éxitos hasta que en abril de 2023 en Pinilla se consiguió el ascenso directo a Primera Federación.

La mujer de Ramón Navarro, Victoria Pastor, ha sido la encargada de recoger la Cruz de San Jorge de manos del presidente Joaquín Juste, y ha expresado el «orgullo» de toda la familia por el reconocimiento. «Este ha sido el broche de oro a una vida plena, os lo agradezco de todo corazón», ha afirmado Pastor, quien ha reconocido que si hubiera estado su marido en Estercuel ya estaría con la «lagrimilla en el ojo» porque se emocionaba con facilidad.

La Iglesia del Monasterio del Olivar de Estercuel ha acogido el acto este viernes por la tarde / DPT

Homenaje a los alcaldes

Un año más, esta celebración sirve también para hacer un homenaje a todos los alcaldes y concejales que cada día desarrollan su labor, la mayoría de manera altruista, para mejorar la vida de sus vecinos. «Desde Alejandro, alcalde de Salcedillo, el municipio más pequeño no solo de la provincia de Teruel, sino de todo Aragón, hasta Emma, alcaldesa de la capital, todos representáis ese trabajar para el buen nombre de la provincia» y ha resaltado ese trabajo diario de servicio público a sus vecinos.

El recuerdo a Santiago Gómez Lanzuela, fallecido a los 62 años, lo ha recogido su sobrino Santiago García Gómez. Fue alcalde y concejal de Cella y presidente de Asaja.

El acto, ha estado presentado por los periodistas turolenses Cristina Teruel y Javier Lizaga, quienes han comenzado el acto realizando un repaso por los turolenses ilustres; ha contado por primera vez con interpretación en lenguaje de signos. Se ha escuchado la música de Sweet Home Trio, quien, entre otros, ha interpretado el himno olímpico en la entrega de la Cruz de San Jorge a la familia de Valero y el del Teruel para Navarro.

La gala ha sido retransmitida en directo por el canal de Youtube de la Diputación de Teruel. Con el presidente de la DPT como anfitrión, ha contado con la presencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco; el consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco; diputados estatales, autonómicos y provinciales; y alcaldes de toda la provincia.

También se ha reconocido la labor del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Teruel, especialmente por el trabajo realizado el 13 de junio de 2023 en el derrumbamiento de un edificio de la calle San Francisco de Teruel. «Aquel día la encomiable labor de los Bomberos de la Diputación de Teruel permitió que la tragedia quedara tan solo en daños materiales. Su labor durante muchas horas, junto con la de Policía Nacional, Policía Local, efectivos sanitarios y Protección Civil ayudaron, sin duda, a reducir los daños», ha destacado el presidente.

Este reconocimiento en forma de placa ha sido recogido por José Luis Alejos, Jefe de Intervención del SPEIS de la Zona Oeste y Miguel Sender, Jefe del Parque de Bomberos de Teruel, que estuvieron aquel día dirigiendo el operativo.

Además del trabajo de los bomberos, el presidente ha querido recordar también el papel que desempeñó aquel día Humildad Martínez, trabajadora de la institución provincial, que aquel fatídico día salvó la vida de muchos vecinos yendo puerta por puerta a instarles a abandonar la finca que momentos después colapsaría. «El 31 de mayo recibirá la Medalla de Oro de la ciudad de Teruel, un reconocimiento más que merecido al que me sumo personalmente» ha dicho.

Juste ha querido además destacar en su intervención el trabajo de los trabajadores de la institución provincial, recordando especialmente a quienes este año se han jubilado y han recibido unas placas conmemorativas de recuerdo en esta gala: «Lo he dicho siempre: los políticos estamos de paso, y tendremos mejores o peores ideas, pero quien perdura año tras año, legislatura tras legislatura, son los trabajadores de la Diputación de Teruel, que son quienes realmente facilitan la vida al ciudadano». Los trabajadores que han recogido su placa este año han sido José Luis López Sáez, Eloísa Andrés Saliente y Samuel Moreno Sáez.

Tras el discurso del presidente, la gala ha terminado con el himno de Aragón.