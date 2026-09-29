El Grupo de Comunicación La COMARCA, galardonado en los Premios Solidarios de la ONCE por su «compromiso con el territorio»

El Grupo de Comunicación La COMARCA ha sido reconocido este martes en la gala de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Aragón 2026. El medio multimedia ha sido galardonado en la categoría de Proyecto de Comunicación "por su labor informativa rigurosa y comprometida con el territorio, dando voz a las realidades locales y fomentando el desarrollo social y cultural de las comarcas del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras".

Representantes institucionales, entidades sociales y miembros del ámbito de la discapacidad en Aragón se han reunido este martes para la gala de unos premios que el Grupo Social entrega a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que más se hayan comprometido en términos de inclusión social desde sus diferentes ámbitos de actuación. Y, en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

La cita se ha celebrado este martes en el Caixa Forum de Zaragoza, donde la directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, ha sido la encargada de recoger la distinción. En esta ocasión, también han sido reconocidos otros organismos como Fundación Ibercaja, por su "firme compromiso con la inclusión" y la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables; Programa EREA, por su contribución destacada a la inclusión social, la cohesión territorial y la generación de oportunidades en el medio rural; Fundación ADUNARE, por su compromiso sostenido con la inclusión social y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, y Ángel Val, por su dilatada trayectoria al servicio de los derechos sociales en Aragón.

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2026 ha estado presidido por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez Valcárcel, delegada de la ONCE en Aragón, Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE, Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Ricardo Barceló Lostes, director de ‘El Periódico de Aragón’, Emilio Cesar Eiroa Lázaro, vicepresidente de CERMI Aragón, Elena Pérez Beriain, periodista de ‘Heraldo de Aragón’, Ana Sancho Egido, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector Aragón, y Marta Isabel Tejero López, directora gerente IASS.