Casi 3.500 agricultores turolenses reciben 9,2 millones de euros para fertilizantes

Un total de 3.489 titulares de explotaciones agrarias de la provincia de Teruel están recibiendo esta semana las ayudas del Gobierno de España para la compra de fertilizantes. La medida supone una transferencia de 9,2 millones de euros al sector agrario turolense, según ha informado el diputado del PSOE por Teruel en el Congreso, Herminio Sancho.

Las ayudas forman parte del Plan Integral de respuesta a la crisis bélica en Oriente Medio, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que contempla una subvención de 700 millones de euros para la compra de fertilizantes en el conjunto del país. El decreto salió adelante con el voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular.

Sancho ha reivindicado el apoyo del Gobierno central al sector agrario y ha criticado la posición de PP y Vox durante la aprobación de estas medidas. «Vox nunca está y el PP no quiere estar casi nunca», ha señalado el diputado, quien ha defendido que los socialistas «siempre hemos estado».

En este sentido, ha destacado que desde su llegada al Congreso ha podido comprobar, a su juicio, «el apoyo de este Gobierno a los agricultores y ganaderos», y ha lamentado tener que «convivir con gente que dice que defiende a los agricultores y que nunca vota nada a favor de los agricultores».

Críticas al Gobierno de Aragón

El diputado turolense también ha comparado estas ayudas con la actuación del Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón. Sancho ha acusado al Ejecutivo autonómico de generar «falsas expectativas» tras anunciar ayudas y un plan de 56 medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto. «Prometieron ayudas, incluso hablaron de un plan de 56 medidas. Pero ni han hecho nada ni parece que lo vayan a hacer», ha afirmado.

Según los datos aportados por Sancho, los dos paquetes de medidas aprobados por el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, con ayudas específicas para los sectores agrario y pesquero, alcanzaron los 1.107 millones de euros. El diputado ha contrapuesto esta cifra a los «0 euros» que, según ha denunciado, ha destinado el Gobierno aragonés del PP y Vox a este fin.

Más de 2.000 millones en ayudas directas

Sancho ha ampliado la comparación al conjunto de las medidas adoptadas durante los últimos años. A las ayudas derivadas del conflicto en Oriente Medio se han sumado las aprobadas como consecuencia de la guerra de Ucrania y la sequía, que alcanzaron los 1.364,9 millones de euros y llegaron a 659.490 agricultores y ganaderos.

En total, el diputado socialista cifra en más de 2.000 millones de euros las ayudas directas destinadas por el Gobierno de España al sector agrario para afrontar estas situaciones. «Jamás antes ha habido ayudas directas para los agricultores y ganaderos», ha defendido Sancho, quien también ha recordado que, durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania, el anterior Gobierno aragonés de PP y Vox destinó, según sus datos, «cero euros».

La ayuda para la compra de fertilizantes responde al incremento del precio de este insumo y tiene como objetivo facilitar que los agricultores puedan mantener unos niveles adecuados de fertilización. El propósito es evitar que el encarecimiento de los fertilizantes se traduzca en una reducción de la producción agrícola o en un incremento excesivo de los costes que termine repercutiendo en el precio de los alimentos.

La relación de beneficiarios todavía no es definitiva, ya que está pendiente de publicarse un segundo listado con nuevos perceptores de estas ayudas.