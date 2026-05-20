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20 MAY 2026|

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Casi un centenar de universitarios realizan prácticas en el medio rural turolense gracias al programa Desafío-Arraigo de DPT y Unizar

La Diputación de Teruel y la Universidad de Zaragoza renuevan por sexto año un convenio dotado con 30.000 euros que desde su inicio ha permitido que 93 estudiantes hagan prácticas en 42 localidades de la provincia

Anabel Fernández, diputada delegada de Educación de la Diputación de Teruel y María del Carmen Aguilar, vicerrectora de UNIZAR en Teruel. / DPT
Anabel Fernández, diputada delegada de Educación de la Diputación de Teruel y María del Carmen Aguilar, vicerrectora de UNIZAR en Teruel. / DPT

La COMARCA20 05 2026

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La Diputación Provincial de Teruel (DPT) y la Universidad de Zaragoza (Unizar) han renovado por sexto año consecutivo el convenio del proyecto “Desafío-Arraigo”, una iniciativa que facilita que estudiantes universitarios y titulados recientes desarrollen prácticas formativas en municipios turolenses de menos de 5.000 habitantes. Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido que 93 estudiantes de 32 titulaciones diferentes hayan realizado prácticas en 42 localidades de la provincia.

La diputada delegada de Educación, Anabel Fernández, y la vicerrectora del Campus de Teruel de Unizar, María del Carmen Aguilar, han presentado este miércoles los detalles de un acuerdo que ambas instituciones consideran beneficioso tanto para los estudiantes como para el territorio rural turolense. La DPT destina este año 30.000 euros al convenio, cuya gestión corresponde a la Universidad de Zaragoza, con el objetivo de fomentar la llegada de capital humano a las zonas más despobladas de la provincia y contribuir al equilibrio territorial.

El programa se articula en tres modalidades, todas ellas con compensación económica para los participantes. La primera es “Desafío”, dirigida a estudiantes universitarios sin vinculación familiar con el territorio donde realizan las prácticas, lo que implica tener el domicilio familiar a más de 50 kilómetros del municipio de destino. En estos casos, los alumnos deben alojarse en la localidad donde desarrollan la formación y reciben ayudas que incluyen gastos de alojamiento. La segunda modalidad es “Arraigo”, destinada a titulados universitarios de la Universidad de Zaragoza de los cinco últimos cursos académicos que tengan raíces familiares en municipios de la provincia de Teruel. Los participantes deben residir a menos de 100 kilómetros del lugar de prácticas y reciben compensación económica y ayudas por desplazamiento.

Por último, el programa incorpora “Desafío-Prearraigo Teruel”, pensado para estudiantes vinculados al territorio que vivan a menos de 50 kilómetros del lugar de prácticas y que también cuentan con apoyo económico. Entre las titulaciones de los participantes figuran grados como Administración y Dirección de Empresas, Terapia Ocupacional, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria, titulaciones sanitarias o Historia, entre otras.

Durante la presentación, Fernández destacó que el convenio representa “una oportunidad para que los jóvenes puedan formarse y, al mismo tiempo, descubrir nuevos municipios”. La diputada añadió que la experiencia supone también un enriquecimiento personal y puede favorecer que algunos participantes encuentren en estos pueblos “un lugar en el que desarrollar su proyecto de vida”.

Actualmente permanece abierto el plazo de inscripción para empresas y entidades interesadas en participar en el programa. Cada año, más de un centenar de organizaciones se ofrecen para acoger estudiantes en prácticas. Tanto las entidades interesadas como los alumnos pueden dirigirse al Servicio de Empleo de la Universidad de Zaragoza para formalizar su participación.

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