El Caspe C.D. se descuelga del ‘play off’ de ascenso a Segunda RFEF tras caer contra el Cuarte C.D.

Los de Javier Romero se enfrentaban este domingo a un Cuarte C.D. que llegaba invicto al partido de vuelta deplay-off contra los caspolinos. El Caspe C.D. ha luchado hasta el final del partido con un marcador nada favorable que sumaba dos goles en contra y ninguno a favor cuando se acercaba el final del partido. Como si de una última bocanada de aire se tratara, un gol de Rotellar asistido por Blasco justo en el minuto 90' ha dejado la puerta abierta a un posible empate que, finalmente, no ha llegado.

La derrota saca al Caspe C.D. del ascenso a Segunda RFEF justo en el mismo campo que lo hizo hace dos temporadas. El jugador Karol Losin ha destacado el tesón de un equipo que ha estado "en todo momento en el partido", aunque lamenta que no haya sido suficiente para vencer al Cuarte. "Hemos dado la cara hasta el final metiéndonos en su área los últimos minutos. En el global de la eliminatoria hemos sido algo superiores, pero por algo ellos no han perdido ningún partido y han quedado segundos a punto de ascender directos", añadía en declaraciones en un vídeo en el Instagram del club.

Para la directiva volver a disputar el play-off ya era un logro, si bien conseguir el ascenso hubiera sigo la guinda del pastel, tal y como destacaba el presidente, Manuel Fillola en una entrevista en Radio Caspe días antes de este partido. La afición tampoco ha dejado solo al conjunto y ha bañado de azul la grada. "Mirabas y se veía a más gente con camiseta azul que con verde. Eso es digno de admirar y de agradecer, sobre todo, porque nos han hecho sentir como en casa", ha concluido Losin.