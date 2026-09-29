Aníbal Navarro se acerca al título de la Copa de España de carreras por montaña

El alcañizano Aníbal Navarro sigue dando pasos firmes en su regreso a la competición tras una larga lesión en el hombro. El corredor del Tragamillas Alcañiz se proclamó vencedor en categoría sub-23 en la tercera prueba de la Copa de España de carreras por montaña, disputada este fin de semana en Macael (Almería), y llegará a la gran final con opciones de hacerse con el título nacional.

La prueba almeriense contó con un recorrido de 26 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo por el entorno de Macael, marcado por la presencia de las conocidas minas de mármol. Un trazado que sorprendió al deportista bajoaragonés por su dureza y dificultad técnica.

“Me ha sorprendido más de lo que pensaba, la verdad. Ha sido una carrera con mucha roca y bastante técnica para ser en Almería”, explica Navarro, que consiguió completar una actuación que le permite reforzar su candidatura al título sub-23.

A por la Copa de España en Murcia

El resultado de Macael se suma a los obtenidos en las dos primeras citas del campeonato. En la primera carrera, Navarro fue tercer sub-23, mientras que en la segunda logró la victoria en su categoría. Con el triunfo conseguido ahora en Almería, el alcañizano afrontará la última prueba con las opciones muy abiertas.

La final tendrá lugar el próximo 18 de octubre en Jumilla (Murcia), en la Barbudos-Cairrace, con un recorrido previsto de unos 22 kilómetros y alrededor de 1.500 metros de desnivel. Además, esta última carrera tendrá un peso mayor en la clasificación, al contabilizar un 20% más. “Después de los resultados de la primera, que quedé tercero sub-23, la segunda, que quedé primero, y esta que he quedado primero, yo creo y confío en que gane la Copa de España”, señala Navarro. “En 20 días voy a Murcia a por la Copa de España”.

El regreso después de una lesión en el hombro

El buen momento deportivo del alcañizano adquiere todavía más valor después de los problemas físicos que ha tenido que superar durante los últimos meses. El pasado 6 de junio, durante el Campeonato de Aragón disputado en Nocito, en la Sierra de Guara, Navarro sufrió una caída que provocó que se le saliera el hombro. A pesar de la lesión, consiguió finalizar tercero absoluto de Aragón.

Aquello le obligó a permanecer alrededor de dos meses parado y posteriormente afrontar un proceso de recuperación que también tuvo un importante componente mental. “He estado con la lesión mucho tiempo, todo el verano. Me ha costado estar un par de meses parado, luego me ha costado volver a entrenar y mentalmente he estado muy asustado”, reconoce.

Su regreso a la competición se produjo el pasado fin de semana en el Campeonato de Aragón de Clubes celebrado en el Moncayo. Después de casi tres meses y medio alejado de las carreras, consiguió finalizar cuarto absoluto, unas sensaciones que ha confirmado ahora en Macael. “Volví muy bien, quedé cuarto absoluto y estoy muy contento. Ahora, después de esta carrera, las sensaciones son muy buenas”, apunta.

Vinculado al Tragamillas y a la selección aragonesa

Navarro afronta esta nueva etapa deportiva con un cambio de equipo para las carreras. El alcañizano competirá con el Team Gozalvo, conjunto de Miravet (Cataluña), aunque mantendrá su vinculación con el Tragamillas Alcañiz y continuará federado en Aragón.

El motivo es mantener abierta la posibilidad de seguir formando parte de la selección aragonesa sub-23, con la que ya ha competido y cuya continuidad quiere mantener el próximo año. “Voy a seguir federado en Aragón para poder seguir compitiendo con la Federación Aragonesa, porque estoy en la selección aragonesa como sub-23”, explica. “Si voy a Cataluña no competiría en la selección”. El cambio de equipo no supone, en cualquier caso, un alejamiento del club alcañizano en el que ha crecido deportivamente. “Yo voy a seguir siendo de Tragamillas, eso siempre”, afirma.

Navarro mantiene además una estrecha relación con la cantera del club y continúa entrenando junto a sus compañeros. “Son como mi familia para mí, porque desde muy pequeño siempre he estado con ellos”, asegura. También destaca su intención de seguir cerca de los más pequeños: “Me gusta mucho estar con ellos y apoyarles, porque veo que a lo mejor puedo ser una referencia para ellos y espero que ellos también lo vean así”, concluye.