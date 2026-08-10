Caspe despide a lo grande la XLII Vuelta al Bajo Aragón tras cuatro días de ciclismo de alto nivel

Caspe ha puesto este lunes el broche de oro a la 42ª edición de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón 2026. La localidad ha acogido la última etapa de una de las citas deportivas más arraigadas del territorio, un circuito de 63,4 kilómetros con salida y llegada en la Avenida de Chiprana que ha vuelto a reunir a las jóvenes promesas del ciclismo nacional ante un público que ha respondido pese a la amenaza de tormenta.

La lluvia finalmente ha respetado el desarrollo de la carrera y alrededor de un centenar de personas se han concentrado a lo largo de la avenida de Chiprana, como en diferentes puntos del recorrido, para disfrutar del paso del pelotón y del desenlace de una prueba que durante cuatro días ha llevado el ciclismo cadete por distintos municipios de la comarca del Bajo Aragón-Caspe.

En lo deportivo, Aitor Ros (1:28:47) ha sido el vencedor de la cuarta y última etapa, acompañado en el podio por Juan Bastida, segundo, y Asier Gómez, tercero. Ros, además, ha confirmado su buen rendimiento durante la Vuelta al conservar por segundo día consecutivo el maillot verde de la regularidad.

La jornada ha arrancado a las 18.00 con la salida desde la Avenida de Chiprana y ha tenido varios pasos por Chiprana y Caspe antes de que los corredores afrontaran la llegada, prevista alrededor de las 19.35. El recorrido ha acumulado 713 metros de desnivel y ha puesto el punto final a cuatro jornadas de competición en las que han participado alrededor de 200 corredores.

Néstor Herrera, campeón de la Vuelta

El gran protagonista de la clasificación general ha sido Néstor Herrera, que se ha adjudicado la 42ª Vuelta Ciclista al Bajo Aragón. El corredor del Gran Canaria Team ya había estrenado la competición con victoria en la primera etapa, entre Maella y Caspe, y finalmente ha podido mantener el liderato hasta el final con un tiempo de 4:13:53.

Los tres primeros clasificados de la general / Jesús Burgos

El podio de la general lo han completado Thibaut Becker (4:15:00) y Cesc Roig (4:15:08). El ciclista canario, además, se ha despedido de la Vuelta al Bajo Aragón como cadete, ya que la próxima temporada competirá en categoría júnior. «Lo primero de todo agradecer al equipo, porque al final me han ayudado un montón para controlar la carrera y que no se fuera ninguna fuga», ha explicado el vencedor, desde el mismo podio, que ha reconocido estar «muy contento» tras completar la prueba.

Herrera también ha mostrado una de las curiosidades de la competición: durante las etapas ha llevado anotados en el brazo y en una pequeña chuleta los kilómetros en los que estaban situadas las metas volantes, los premios de montaña o los avituallamientos, una estrategia que le permitía tener controlados los puntos clave de cada jornada. El corredor canario no podrá regresar el próximo año a la Vuelta al Bajo Aragón al dar el salto a la categoría júnior. «El año que viene soy júnior, así que no podré estar», ha concluido.

Un cierre con protagonismo aragonés

La última jornada también ha dejado más reconocimientos individuales. Marco Latorre, sexto en la clasificación general (4:15:15), ha sido distinguido como mejor aragonés y ha recibido el maillot amarillo. Slatsveen Bringsjord ha vuelto a imponerse en la clasificación de las metas volantes y se ha llevado el maillot rojo por cuarto día consecutivo.

Marco Latorre como mejor aragonés de esta 42ª edición / Jesús Burgos

Gonzalo Vega ha sido el vencedor de la montaña, mientras que Aitor Ros ha terminado como líder de la regularidad. El maillot blanco de mejor joven ha sido para Nordal Berg (4:15:22), que ha vestido esta prenda desde la primera jornada. Por equipos, el triunfo final ha sido para Isorex, seguido por Grupo Deportivo Piñero y Gran Canaria Team.

La ceremonia de clausura se ha celebrado en un espacio habilitado en el aparcamiento de tierra de la Avenida de Chiprana, donde se han entregado los últimos reconocimientos de la edición y se ha puesto fin oficialmente a cuatro días de competición.

El Club Ciclista Caspolino ya piensa en la 43ª edición

El presidente del Club Ciclista Caspolino, Santiago Catalán, ha hecho un balance muy positivo de La Vuelta y ha puesto especialmente en valor el trabajo realizado en materia de seguridad. «Finalizada la 42ª edición de la Vuelta, todo un éxito, éxito de participación y gran éxito sobre todo en la seguridad», ha destacado Catalán, que ha subrayado que «prácticamente no ha habido ningún accidente grave» y que todos los participantes han podido regresar a sus casas.

El responsable del club caspolino también ha destacado el nivel deportivo de la edición, con corredores procedentes de Canarias, Suiza, Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otros territorios. «Ha habido un nivelazo», ha resumido.

El cierre de la Vuelta ha servido además para reconocer la labor de los voluntarios y de los cuerpos de seguridad que han hecho posible el desarrollo de la prueba. El CC Caspolino ha entregado un detalle a los cuerpos de las fuerzas de seguridad por su trabajo durante las cuatro jornadas.

Con los últimos aplausos en la Avda. de Chiprana se ha despedido una nueva edición de La Vuelta ciclista al Bajo Aragón. El pelotón ya ha puesto rumbo a casa, pero en Caspe la organización mira desde este mismo lunes hacia la próxima cita. «Ahora cerramos esta edición y empezamos con la siguiente», ha concluido Catalán.