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01 OCT 2026|

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Caspe establece el 25 de junio de 2027 como festivo local por la 30ª Conmemoración del Compromiso

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad la decisión en el último pleno y mantuvo el 29 de marzo, San Bartolomé, como festivo

La Compromisaria de Honor 2026, Rosario Raro, en el pregón institucional./ S.F.
La Compromisaria de Honor 2026, Rosario Raro, en el pregón institucional./ S.F.

Sofía Fondevilla01 10 2026

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Caspe

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El Ayuntamiento de Caspe ha establecido los dos festivos locales para 2027 que serán el lunes 29 de marzo, por San Bartolomé, y el viernes 25 de junio con motivo de la 30ª Conmemoración del Compromiso de Caspe. La propuesta del equipo de gobierno fue aprobada por unanimidad el pasado jueves, en pleno ordinario.

El fin de semana largo destinado a la recreación histórica ha sido posible gracias a la distribución de los festivos nacionales del 15 de agosto y del 1 de noviembre al ser en domingo y lunes, respectivamente. De esta forma, ya se suma de forma automática un día festivo a las patronales en honor a San Roque y a la celebración de Expo Caspe.

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