La segunda ola de calor del verano ha comenzado este lunes y podrá dejar temperaturas superiores a 38º C en gran parte de los municipios del territorio. Tanto el Bajo Aragón como el Bajo Aragón - Caspe estarán en alerta naranja por altas temperaturas desde el lunes hasta el miércoles, siendo el martes el día en el que se espera alcanzar el pico de la ola de calor.

Las previsiones sitúan la máxima del territorio en Caspe, donde en las horas centrales del martes se establecerá la alerta roja y las temperaturas podrían alcanzar máximas de hasta 44º C. La mayoría de las capitales comarcales del Bajo Aragón Histórico tampoco se quedarán atrás. Este martes las termómetros marcarán los 43º C en Alcañiz e Híjar, 40º C en Valderrobres, 39º C en Andorra y los 38 º C en Utrillas. En Cantavieja, aunque las temperaturas no llegarán a ser tan extremas como en el resto del territorio debido a la altitud, se superarán los 35º C, unas cifras elevadas y poco habituales en la localidad.

También se esperan noches tropicales en las que los termómetros no bajarán de los 20º C en gran parte del territorio. Además, la madrugada del martes al miércoles, en localidades como Híjar y Caspe será una noche ecuatorial, donde se espera que las temperaturas sean de 25 º C.

Con una temperatura media de 23,2º C, junio de 2026 se ha colocado en segunda posición en la serie histórica como mes más cálido, solo por detrás del junio de 2025. Las temperaturas se situaron 3,2 º C por encima de la media de 1961 a 2020 y en Aragón se llegaron a encadenar hasta 14 noches tropicales, en la que los termómetros no bajaron de los 20 º C

Se mantiene la alerta roja de incendios en toda la comunidad

Durante la semana también se mantiene el nivel de alerta roja por incendios en todo Aragón. Por ello según la previsión, el combustible muerto tendrá una disponibilidad muy alta en casi toda la comunidad. Además, será posible que se den incendios de alta intensidad en casi todo el territorio, y que se podrán propagar mediante la forma del terreno y también por las rachas de viento.

A pesar de ello, según la Aemet, no se espera un riesgo importante de tormentas eleéctricas aunque no se descarta que se pueda dar alguna en el tercio sur de la comunidad. Estas preocupan especialmente por los rayos latentes que caen en los árboles y los queman lentamente en su interior, tardando hasta varios días en manifestarse y siendo desencadenates de incendios.

Recomendaciones durante la ola de calor

Desde el 16 de mayo hasta el 2 de julio se han acumulado en Aragón hasta 16 días en los que la temperaturass han supuesto un riesgo para la salud según la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad. Durante este periodo no se atribuye ninguna muerte por causa directa al calor, pero según el Sistema de la Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) se estima que hasta 48 fallecimientos se podrían atribuir a las altas temperaturas.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.

También se aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

Protección Civil recuerda además la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.