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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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22 SEP 2026|

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Concluye la mejora a la A-222 a su paso por Muniesa, el primero de los 11 itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras

Se han renovado 164 kilómetros repartidos por siete carreteras autonómicas y mejorado las conexiones entre la capital aragonesa con el Bajo Martín y las Cuencas Mineras

El alcalde de Muniesa, José Luis Iranzo, durante el acto de inauguración de Obras en el itinerario 3 del Plan Extraordinario de Carreteras / DGA
El alcalde de Muniesa, José Luis Iranzo, durante el acto de inauguración de Obras en el itinerario 3 del Plan Extraordinario de Carreteras / DGA

Alba Ferrández22 09 2026

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ActualidadInfraestructuras

El Gobierno de Aragón ha culminado las obras de mejora de la A-222 a su paso por Muniesa, es decir, el primero de los once itinerarios previstos en el Plan Extraordinario de Carreteras (PEC) para conectar zonas como las Cuencas Mineras o el Bajo Martín con la provincia de Zaragoza.

Las obras del Itinerario 3, que comenzaron en agosto de 2024, han supuesto una inversión de 47,8 millones de euros, casi 58 millones con IVA, y se han ejecutado en 24 meses, seis meses antes del plazo inicialmente previsto.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha visitado este martes Muniesa al tiempo que ha avanzado que “otros tres itinerarios estarán concluidos antes de que finalice el año”. Desde allí ha destaco el papel de estas infraestructuras para mejorar las comunicaciones y favorecer la actividad en el medio rural. «Nuestro objetivo fundamental está en vertebrar el territorio», ha señalado López, quien ha defendido que mejorar las carreteras autonómicas contribuye a facilitar la movilidad y el desarrollo económico de las localidades.

Un itinerario estratégico

El Itinerario 3 comprende la renovación de 164 kilómetros repartidos en siete carreteras autonómicas: ARA-1, A-220, A-222, A-1101, A-1305, A-1307 y A-1404. El trazado articula buena parte de la provincia de Zaragoza y conecta la capital y su entorno con localidades y comarcas como el Campo de Cariñena, el Campo de Belchite, Valdejalón y las zonas vinculadas al Bajo Martín y las Cuencas Mineras.

Los trabajos han incluido la rehabilitación de más de 100 kilómetros de firmes y el acondicionamiento integral de otros 60 kilómetros, además de la instalación de más de 20 kilómetros de barreras de seguridad, la construcción de cuatro nuevos puentes y la mejora de otros doce.

El itinerario 3 se articula en dos grandes ejes: el Norte-Sur, que conecta la ARA-1 con la N-II en Villafranca de Ebro con la A-222, atravesando Mediana de Aragón, Belchite y Lécera hasta llegar a Muniesa; y el Este-Oeste, que parte de Escatrón y enlaza con Azaila, Belchite, Villanueva de Huerva, Fuendetodos, Muel y Épila.

Para el consejero, la mejora de las carreteras debe ir ligada a la capacidad de los municipios para atraer y mantener actividad. «Mejorar la vida de la gente de los pueblos significa apoyar desarrollos económicos y empresariales en las cabeceras de comarca», ha afirmado.

López también ha situado estas actuaciones dentro de una estrategia más amplia para favorecer que la población pueda desarrollar su vida en el medio rural. «Nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro interés, nuestro trabajo» es, ha señalado, «seguir vertebrando el territorio y seguir haciendo que la gente pueda vivir en los pueblos».

El Plan Extraordinario seguirá avanzando

El Gobierno de Aragón prevé que otros tres itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras estén concluidos antes de que termine 2026. Según ha avanzado López, serán los itinerarios 1, 2 y 9, con lo que cuatro de los once quedarían finalizados este año.

El consejero ha asegurado que el plan avanza con el objetivo de completar sus actuaciones en el primer semestre de 2027 y ha anunciado además nuevas actuaciones complementarias en las carreteras de la provincia de Teruel. En este sentido, ha señalado que el Gobierno autonómico seguirá utilizando fondos del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para mejorar la red viaria de la provincia, además de las inversiones previstas en el propio Plan Extraordinario.

«Las carreteras de Teruel son las que en mejor situación están de las tres provincias», ha afirmado López, quien ha añadido que la provincia se encuentra actualmente en una posición estratégica dentro de las conexiones entre el interior y el corredor cantábrico-mediterráneo.

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