Falta de efectivos, envejecimiento de vehículos y unas condiciones de trabajo que dificultan la prestación de un servicio esencial. Son las principales reivindicaciones que Agentes para la Protección de la Naturaleza, Ingenieros de Montes y Técnicos Forestales y Conductores de la DGA pertenecientes al operativo de INFOAR del Gobierno de Aragón han vuelto a denunciar este jueves en una concentración en la que han exigido una mejora en sus condiciones laborales. Los profesionales han trasladado sus quejas frente a las puertas de las sedes del PP y Vox, en Zaragoza, después de tres meses de reuniones en la mesa técnica que, sin embargo, "no han implicado avances en las negociaciones".

Las condiciones en las que deben son "insalubres", denuncian. "Tenemos centros de trabajo sin agua, luz, tejados de uralita, goteras, polvo, humedad, sin aislamiento o climatización", inciden. La problemática lleva empeorando desde hace años y ha salido a relucir especialmente después de un verano muy complicado en cuanto a extinción de incendios se refiere. "Hay que sumar que los cuadrantes no permiten conciliación y no cumplen con la normativa. No se nos han pagado ni horas extras de los incendios del verano, ni días de compensación. Pedimos trabajar con dignidad", señalan los agentes.

Las concentraciones conjuntas para pedir soluciones convocadas por CCOO, UGT y CSIF en estos últimos meses "han hecho su presión, aunque no la suficiente", consideran los agentes. A ellas se suman la manifestación de este jueves y también la huelga mediante paros parciales convocada por UGT y CCOO, aún en curso. Los próximos, de hecho, están previstos para los próximos 27 de noviembre y 1, 3 y 4 de diciembre a lo largo de toda la comunidad.

La convocatoria llega después del preacuerdo alcanzado el 18 de noviembre entre SARGA y el Gobierno de Aragón para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales. UGT y CCOO consideran positivo este avance, pero lamentan que las mejoras no se hayan extendido al personal funcionario y laboral del Departamento de Medio Ambiente y Turismo que también participa en la prevención y extinción de incendios.

50 plazas y 500 euros de gratificación

El sector exige al Gobierno de Aragón que negocie con el Comité de Huelga y dé repuesta a necesidades cruciales. Un día antes de esta concentración, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, anunció que este mes de diciembre llevará la propuesta de creación de veinte nuevas plazas de Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) a la Mesa Sectorial de Administración General de Función Pública, cifra "insuficiente" para los profesionales que trabajan en materia de incendios. En total, se proyectan 50 nuevas plazas a crear, aunque en el plazo de tres años, unos tiempos que tampoco convencen a los agentes.

Además, entre otra de las medidas previstas, se encuentra la gratificación extraordinaria de 500 euros para el personal funcionario y laboral que participó activamente en los incendios forestales de 2026, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno está prevista para diciembre.

Asimismo, el proyecto de presupuestos para el año 2027 prevé un crédito de 1,2 millones de euros para renovar 55 vehículos todoterreno utilizados por los APN, priorizando la sustitución de aquellos que superan los 200.000 kilómetros o que presentan un desgaste importante. Frente a ello, los agentes se preguntan "qué ocurrirá con las mejoras pendientes en los centros de trabajo en nuestras AMAs, OCAs, y servicios provinciales". "¿Cómo se pretende renovar una flota envejecida con únicamente 55 vehículos de alquiler, cuando ni siquiera permiten sustituir todos los que superan los 20 años?", han reclamado.

El departamento de Medio Ambiente defiende que también también a Función Pública una propuesta de reorganización voluntaria de determinados destinos, para facilitar que los agentes puedan trabajar en pareja sin obligarles a cambiar de localidad. Además, insiste en que promoverá la cobertura prioritaria de las vacantes del operativo INFOAR y la creación de seis nuevos puestos técnicos forestales.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho ha firmado asimismo la orden de inicio del procedimiento para la aprobación de un nuevo decreto de guardias de incendios forestales, para su actualización conforme a la normativa vigente y adaptando la organización a las necesidades actuales de INFOAR. No obstante, los agentes defienden que no hay nueva fecha oficial de negociación, y lamenta que "se pretenda volver a alargar los plazos de negociación hasta el infinito sin llegar a ningún tipo de acuerdo".