Con las urnas ya en su sitio y el despliegue listo para las elecciones generales, los partidos apuran hasta el último momento para aglutinar el voto. Conscientes de que el medio rural puede ser un caladero de votos para formaciones como Teruel Existe o Vox, los grandes partidos han exprimido al máximo sus posibilidades durante la última campaña. En Teruel, salvo grandes imprevistos de última hora, las probabilidades marcan un reparto de los tres escaños con la entrada de Vox en el reparto de la representación provincial y con Teruel Existe fuera de la ecuación. En el caso de la provincia de Zaragoza, hacia donde miran los electores del Bajo Aragón-Caspe, la pugna sigue candente entre la ultraderecha de Vox y la izquierda de Chunta Aragonesista, integrada en Frente Amplio.

En lo que sí coinciden los sociólogos es en la previsión de una participación muy alta porque los dos grandes bloques ideológicos están muy movilizados. Los dos grandes partidos siguen presentándose en el panorama mediático como «el verdadero voto útil», eso sí, para frenar al contrario.

El PP tira de nacional para reclamar el cambio

El PP, consciente de que Vox estaba a apenas medio millar de votos de arrebatarle su segundo escaño, ha traído al territorio a la plana mayor del partido a nivel nacional. Grandes rostros como Cayetana Álvarez de Toledo, Borja Sémper, Juan Bravo o Alberto Nadal han venido al territorio. Dicen los candidatos populares que traer a las grandes figuras no solo permite convencer a los electores, sino también que estas conozcan de primera mano los problemas a los que se enfrenta la provincia y que, cuando haga falta acercarse a pedirles ayuda para solventarlos, conozcan la situación y sean más proclives a dar su apoyo al medio rural aragonés.

El candidato en Teruel, Alberto Herrero, se ha mostrado en sus apariciones públicas confiado y dispuesto a salir de la oposición para entrar en el Gobierno. El calandino, a punto de comenzar su sexta legislatura en el Congreso, ha defendido el valor que aporta tener una candidatura formada únicamente por alcaldes. Además, ha reivindicado el conocimiento de Feijóo sobre el mundo rural y su capacidad de gestión tras cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia.

El PSOE defiende su legado en Moncloa

En la izquierda, en cambio, tiran de hemeroteca para recordar «los grandes avances» del Gobierno socialista en los últimos ocho años y reivindican cuatro años más para poder terminar un proyecto de país que, aseguran, «quedará huérfano» si la derecha llega a la Moncloa. En este sentido, si bien en las últimas autonómicas se vio a ministros como Félix Bolaños en Alcañiz o incluso al propio Pedro Sánchez en la capital provincial, el candidato Herminio Sancho ha sido el protagonista de todos los encuentros con electores, siempre bien arropado por sus secretarios generales, Pilar Alegría y Rafa Guía.

El alcalde de Mezquita de Jarque apela al voto moderado asegurando que los socialistas son la mejor opción para los colectivos sociales más vulnerables. Sancho se ha encontrado con electores de toda la provincia y ha reconocido los errores cometidos e incluso ha pedido perdón por los casos de corrupción que asolan a la marca socialista. En alguna ocasión, incluso se le ha visto emocionado al asegurar que en el PSOE hay «tolerancia cero» y que las ovejas descarriadas han sido ya completamente purgadas de sus puestos de responsabilidad.

Vox pelea los últimos escaños sin grandes mítines

Si los populares han tirado de la primera plana nacional para pelear hasta el último voto, mucho más discreta ha sido la campaña de Vox en el territorio. Al margen de sendas visitas de Abascal a Teruel y Zaragoza, el candidato de la provincia, Daniel Alda, apenas ha tenido encuentros con votantes durante su recorrido por el territorio. Aun así, ha repetido ante los medios en diferentes enclaves lo necesarios que son para la provincia los tres grandes ejes de su campaña, que se repiten por toda España: la prioridad nacional, la reinmigración y la desregulación. Alda se ha mostrado prudente y reacio a los grandes anuncios y a las promesas electorales. El joven pidió «no repartirse los sillones antes de ver los resultados». La negativa no se da por falta de confianza en los apoyos que puede recibir el partido ultra en la provincia, sino más bien como un nuevo ataque hacia el presidente Pedro Sánchez, quien, aseguran, «es capaz de todo».

Las encuestas publicadas hasta el pasado lunes señalan también que la fuerte entrada de Vox en Teruel podría poner en riesgo la primera posición del PP en la provincia. Una cuestión que se explica por el trasvase de votos hacia la formación de Abascal, procedentes en la mayoría de los casos de otras formaciones de derecha, concretamente del PP y del PAR en el caso de Teruel. Así, una leve variación del voto podría dejar al PSOE como primera fuerza y los escaños repartidos entre las tres formaciones.

Teruel Existe aspira a dar la sorpresa

La formación turolense ha tenido una campaña enfocada en la ilusión de poder revalidar los resultados de 2019. Han defendido que volver a conseguirlo es posible y han recorrido la provincia recordando todos los avances que no se han dado desde su salida de las Cortes Generales en julio de 2023. Defienden que solo su presencia en Madrid supondría una interlocución directa con el Gobierno que pudiera traducirse en mejoras y soluciones para los problemas que atraviesa la provincia de Teruel.

El cambio de dinámicas en la campaña tampoco favorece a los de Guitarte. En 2019, con la Revuelta de la España Vaciada colmando titulares y llenando portadas, la despoblación fue uno de los temas más candentes y que más se trataron en la escena política nacional. Ahora, las preocupaciones que afectan al medio rural sintonizan con las de las grandes urbes y cuestiones compartidas, principalmente los problemas para acceder a una vivienda, centran el debate y castigan a las formaciones más ruralistas. Según los últimos sondeos publicados, los de Guitarte siguen lejos de volver a entrar en las Cortes Generales. Cabe esperar que, como ya pasó en las autonómicas del pasado 8 de febrero, la formación pierda votos respecto a los comicios de 2023, cuando consiguió en Teruel 11.348 sufragios, un 14,95 % del total, pero se quedó a casi 2.000 votos de hacerse con un sillón.

CHA se aferra al escaño en Zaragoza

Chunta Aragonesista sigue esperando que el paraguas de Frente Amplio le permita, como ya hizo Sumar en los comicios de 2023, aglutinar todo el voto a la izquierda del PSOE en la provincia de Zaragoza y aprovechar el crecimiento meteórico que ha supuesto para la formación la entrada de rostros jóvenes y mediáticos en las redes sociales, como el actual presidente, Jorge Pueyo.

En este caso, una jovencísima Marina Rodríguez ha triunfado como candidata revelación en Zaragoza. La joven, proveniente de Choventud —las juventudes del aragonesismo progresista—, ha conseguido llenar los espacios en los que ha celebrado sus actos por toda la provincia, llegando a eclipsar con la dureza de sus reivindicaciones y discursos a los grandes rostros de Frente Amplio a nivel nacional que se han dejado ver en la capital aragonesa, como Emilio Delgado, cabeza de lista en la Comunidad de Madrid, y la propia Ada Colau, cabeza de lista por Barcelona y candidata a la presidencia del grupo que aglutina a más de una veintena de partidos.

Ambos bloques muy movilizados

Aunque las dudas sobre el reparto de escaños no se disiparán hasta el cierre de los colegios electorales el domingo, lo que sí se espera es una movilización masiva por parte de los dos grandes bloques ideológicos. Según los datos de Metroscopia, el porcentaje de participación podría llegar a oscilar entre el 76 % y el 78 %, tan solo dos puntos por debajo del dato máximo en democracia, que se dio en las elecciones generales de 1982. «Podríamos estar ante unos datos inéditos, de los más altos que hemos visto en la historia de la democracia y 10 puntos por encima de los últimos comicios generales de 2023», confirma el CEO de Metroscopia, Ignacio Urquizu.

Los resultados marcarán también el tablero para empezar a trabajar en las elecciones municipales de mayo de 2027. Así, si en las últimas citas el debate electoral dejó en un discreto segundo plano las promesas y los debates de los alcaldes y concejales, la distancia temporal que ahora existe entre ambas citas electorales permitirá que el partido ganador impulse a los suyos a nivel local. «Aquel que gane las elecciones o consiga formar un gobierno tendrá lo que se llama viento de cola. Ganar ayuda en los territorios», añade Urquizu.

Resultados dispares en 2023

Cabe recordar que en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, las últimas celebradas, el Partido Popular fue la fuerza más votada en la provincia de Teruel, con 26.586 votos (35,02%), consiguiendo dos de los tres diputados correspondientes a la circunscripción. El PSOE obtuvo 22.226 votos (29,28%) y mantuvo su escaño en el Congreso. Sin embargo, Teruel Existe descendió hasta la tercera posición, con 11.348 votos (14,95%), perdiendo la representación parlamentaria conseguida en noviembre de 2019, cuando fue la candidatura más votada de la provincia. Vox obtuvo 9.932 votos (13,08%), mientras que Sumar consiguió 4.126 apoyos (5,43%), ambos sin representación.

En el Senado, el PP consiguió tres representantes y el PSOE uno. Teruel Existe perdió los dos senadores obtenidos en los anteriores comicios. Los resultados reflejaron una recuperación del bipartidismo en la provincia turolense, con populares y socialistas concentrando más del 64 % de los sufragios y la totalidad de la representación provincial en las Cortes Generales.

Por su parte, en la provincia de Zaragoza, el Partido Popular también fue la fuerza más votada, con 186.776 votos (36,01 %), consiguiendo tres de los siete diputados correspondientes a la circunscripción, uno más que en 2019. El PSOE obtuvo 159.858 votos (30,82 %) y dos escaños, perdiendo uno respecto a los anteriores comicios. Vox se situó como tercera fuerza política, con 79.376 votos (15,30 %), manteniendo su diputado. Sumar Aragón consiguió 69.925 apoyos (13,48 %) y un representante en el Congreso. Aragón Existe obtuvo 7.780 votos (1,50 %), mientras que el Partido Aragonés (PAR) recibió 2.745 apoyos (0,53 %), ambos sin representación parlamentaria.

En el Senado, el PP consiguió tres representantes y el PSOE uno. Los resultados reflejaron un importante crecimiento del Partido Popular, que superó a los socialistas como primera fuerza provincial respecto a la anterior legislatura.

Un total de 31.111 aragoneses han solicitado el voto por correo para las elecciones generales del próximo día 29. La cifra supone un desplome del 66,5 % respecto a los últimos comicios, los de julio de 2023, que alcanzaron un techo histórico por celebrarse en pleno verano. Pero mejora en un 20 % el dato de noviembre de 2019, que apenas superó las 26.000 peticiones. En concreto, han pedido el voto por correo 19.245 electores de la provincia de Zaragoza, 7.612 de Huesca y 4.253 turolenses. De todas estas solicitudes, 22.789 se han tramitado de forma presencial en las oficinas de Correos y 8.322 a través de la página web de la entidad pública estatal.

A todas ellas hay que sumar también la posible participación de los 46.469 aragoneses que viven en el extranjero y forman parte del censo exterior (CERA), que tenían hasta este jueves para poder depositar su voto en las urnas.

Ahora solo queda esperar hasta el domingo a las 20.00, con el cierre de los colegios y el comienzo del escrutinio, para saber si los españoles apuestan o no por cambiar al inquilino de la Moncloa.