Caspe, uno de los municipios aragoneses con menor porcentaje de vacunados

La Ciudad del Compromiso, con un porcentaje de 70,3 % (según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Aragón), es una de las localidades aragonesas situadas entre aquellas cuyo porcentaje de vacunados con pauta completa es más bajo de toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Junto a Caspe, en una situación prácticamente similar, se encontraban en los últimos días las ciudades de La Almunia (con un 69,5%) y Fraga (con 70,7%). Por el contrario, entre los municipios que forman parte del territorio aragonés y que cuentan con un mayor porcentaje de inmunizados se encuentran Hecho, Sos del Rey Católico o Berbegal, que rozan el 100% de vacunados con la pauta completa.

«Estamos vacunando ya a mayores de 12 años, pero lo cierto es que ahora ha bajado un poco la demanda de vacunas. En el Centro de Salud y en la zona en general tenemos un poco de preocupación porque las cifras dicen que, de media, pese a que en Aragón el 74% de las personas estamos ya vacunados en nuestra zona el porcentaje es algo inferior. Por ejemplo, en la zona básica de Alcañiz está próximo al 73% y en Caspe apenas llega al 70%, por lo que estamos algo por debajo del propio sector alcañizano», explicó Patricia Relancio, coordinadora de enfermería en el Centro de Salud de Caspe.

Según la propia coordinadora, también responsable de la campaña de vacunación en Caspe, los motivos de que este número de inmunizados sea inferior al registrado en otros lugares de la geografía aragonesa son por el momento desconocidos. «No conocemos los motivos que hacen que la gente todavía sin vacunar siga sin estarlo o porque no quieren hacerlo. No hemos realizado un estudio que nos responda estas incógnitas. Lo único que puedo decir es que desde el centro de salud de Caspe consideramos que todo el mundo está bien informado y que saben de la campaña de vacunación. Por ello, una vez más, animamos a todo el mundo a que venga a vacunarse», afirmó Relancio.

Eso sí, pese a esta anecdótica situación, las cifras registradas en la zona básica de Caspe siguen sin ser malas ya que en realidad siguen muy de cerca al resto de Aragón. Sin ir más lejos, la variación no supera el 5%. No obstante, el problema quizás reside en la alta incidencia acumulada que registra la Ciudad del Compromiso. En este ámbito, Caspe lidera las listas aragonesas desde hace ya varias semanas, registrando a día de hoy unos 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, lo que supone una incidencia muy elevada con respecto a otras zonas de Aragón.