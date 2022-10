El caspolino Miguel Tena y la Fundación Tervalis, galardonados en los Premios Solidarios de la ONCE

El caspolino Miguel Tena y la Fundación Tervalis han recibido este martes los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2022. Tena ha sido galardonado en la categoría persona física por su larga trayectoria vinculada a las acciones sociales, así como por su amplio compromiso y dedicación con el movimiento asociativo y con las personas con discapacidad en Caspe y Comarca. Por su parte, la Fundación Tervalis ha recogido el premio a la institución, organización, entidad u ONG por promover y gestionar proyectos y actividades destinados a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión, y hacerlos sostenibles en el tiempo. También han sido premiados el programa ‘Objetivo’ de Aragón TV en la categoría medio de comunicación, Frutos Secos ‘El Rincón’ en empresa, y el Proyecto Respiro de la Comarca de las Cinco Villas en Administración Pública.

Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, se han comprometido a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura Institucional del Grupo Social ONCE. Y en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

En la gala, celebrada en CaixaFórum, han participado Patricia Sanz, vicepresidenta del Grupo Social ONCE; Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón; Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Aragón; Sira Repollés, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón; Ángel Lorén Villa, consejero del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza; y Javier Hernández, lugarteniente del Justicia en funciones del Justicia de Aragón. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales de la sociedad aragonesa.

Premiados

El premio a la institución, organización, entidad u ONG lo ha recibido la Fundación Tervalis, por promover y gestionar proyectos y actividades destinados a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión, y hacerlos sostenibles en el tiempo, presentando especial atención a aquellos destinados a la atención de personas con discapacidad e inmigrantes.

La directora de proyectos de la Fundación Térvalis, Elena Utrilla, recoge el premio en la categoría institución./ ONCE

El programa ‘Objetivo’, de Aragón TV, ha sido reconocido en la categoría de medio de comunicación, por su labor continuada de difusión de las necesidades, recursos y entidades del sector, que constituye un gran apoyo para la normalización e inclusión social de quienes lo tienen un poco más difícil.

El galardón que se otorga a la persona física lo ha recogido Miguel Tena Taberner. El jurado destaca su larga trayectoria vinculada a las acciones sociales, así como por su amplio compromiso y dedicación con el movimiento asociativo y con las personas con discapacidad en Caspe y Comarca.

El caspolino Miguel Tena recoge el premio en la categoría persona física./ ONCE

Por su parte, en la categoría empresa, ha recibido el premio Frutos Secos ‘El Rincón’, por elaborar anualmente un calendario solidario cuyos beneficios se destinan a una causa social. Este año han contado con la colaboración de P.E.R.A., la asociación de personas con enfermedades raras en Aragón, visibilizando y normalizando su situación, recaudando dinero para instalar un cambiador articulado para aquellas personas que tienen problemas de movilidad.

Finalmente, el Proyecto Respiro, ha sido reconocido en la categoría Administración Pública por esta iniciativa, implantada en el medio rural aragonés, con la que se ofrecen actividades para niños y niñas con discapacidad intelectual donde se relajen de manera periódica y, de paso, que sus familias cuidadoras también tengan un espacio para hacer recados y descansar.

El jurado ha estado presidido por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez Valcárcel, delegada territorial de la ONCE en Aragón; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Beatriz Barrabés Romeo, directora del Centro Territorial de RTVE en Aragón; Luis Gonzaga García, presidente de CERMI Aragón; Elena Pérez Beriain, periodista de Heraldo de Aragón; Francisco Galán Calvo, presidente de la Plataforma del Tercer Sector Aragón; y Teresa Sevillano Abad, directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.