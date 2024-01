Castelnou planta su Copa más sentida: «Va por ti, Fernando Ornaque»

Entre la espesa niebla unos minutos pasados de la una de la tarde, los tractores hicieron su aparición en Castelnou. Cruzaron el río Martín los remolques cargados de leña y de leñadores mayores, adolescentes y niños, y entraron a la plaza a lo grande, entre los vítores de quienes esperaban allí para dar inicio a uno de los momentos más esperado de las fiestas por San Valero: la plantada de la Copa en lo alto de la hoguera. De amenizar la espera a los que aguardaban a los leñadores se encargó una charanga, una de las novedades de la programación. El ritmo lo pusieron ‘Los Guacamayos’, que acompañaron todo el rato, también el tiempo que se tomaron los participantes en colocar el pino para discurrir la mejor forma de hacerlo.

Decenas y decenas de personas arrimaron el hombro y echaron una mano. Todas fueron bienvenidas porque el pino seleccionado este año presentaba unas dimensiones más que considerables, por lo que también era un ejemplar pesado. Había que subirlo y colocarlo en el centro de la gran pira ya construida en los dos días anteriores. El pino convertido en La Copa coronaría la gran hoguera a la que por la noche se le da fuego en la plaza. «No niego que estoy nervioso porque es mi primera vez como alcalde, no como leñador, pero había que mantener el listón. Este día no falla la gente y tenemos a una cuadrilla de jóvenes que están ayudando mucho, lo llevan en la sangre», celebró el alcalde, Tomás Herrera.

Costó culminar la tarea. Desde abajo, grandes y pequeños, tanto hombres como mujeres y niños, el personal tiró de las sogas siguiendo las órdenes de los que estaban arriba de la montaña de leña. Al otro lado, también a ras de suelo, otra cuadrilla colocaba las escaleras para tratar de dar impulso a la Copa y que el tronco entrase en el agujero del centro de la hoguera. Hubo que recurrir a la motosierra en varias ocasiones para dejar el tronco listo para encajar y al final encajó. Dos horas después de la entrada de los remolques en la plaza, la Copa quedó lista en lo más alto y este año bien lustrosa y preparada para arder.

Un minuto de silencio por Fernando, siempre en la memoria

Se cumplió con la tradición, pero con una persona todo el tiempo en la cabeza: Fernando Ornaque -bandeador de la Valera además- que falleció hace un año. En más de una ocasión se mencionó su nombre porque muchos «parecía que lo veían sobre la hoguera» aportando su ayuda física y de organización. «Fernando era un emblema de esta tradición de San Valero, estos días son de fiesta pero también de pensar en los que no están, en tanta gente que ha contribuido a que esto salga adelante y que ya no están con nosotros«, dijo el concejal de Festejos, David Valero, que destacó la amplia participación del personal en buen número y alabó la gran implicación de los niños y de la cuadrilla de jóvenes «que van liderando y ayudando en todo para que la tradición continúe«. El cierre de la mañana, una vez se plantó la Copa, lo puso un recuerdo a la memoria de Fernando por quien el Ayuntamiento anunció por megafonía un minuto de silencio. «Esta Copa va para ti, Fernando Ornaque», dijo el alcalde. El lanzamiento de un cohete pasado el minuto rompió ese silencio y cada cual marchó a comer antes de volver al mismo lugar, esta vez para prender fuego a la hoguera, un momento que cada cual también vive en su sentimiento dentro del ambiente de fiesta.

Programación de actos

Domingo 28 (Día de San Valerico)

10.00. Misa de difuntos.

17.30 Espectáculo ‘The Little Circus’ en el pabellón para todos públicos.

21.00 Cena popular (gratuita) para todos los asistentes en el pabellón. La cena estará compuesta como se realizaba antiguamente por embutidos, encurtidos, pan con tomate y de postre ramillete de merengue. El aforo estará limitado a 150 personas.

23.00 Gran espectáculo ‘The Little Night Cabaret’ con bailarines, cantantes, actriz cómica y número acrobático en el pabellón.

Lunes 29 (Día de San Valero)

11.30 Recogida de Cantos y Ramilletes acompañados de la Rondalla para llevarlos a bendecir a la iglesia.

12.00 Salida de la procesión, ofrenda de panes benditos y misa baturra a cargo de ‘Otero del Cid’

13.30 El Ayuntamiento invita a todos los vecinos a un Vino Español en honor al patrón San Valero en el pabellón. También habrá aperitivo infantil para los más pequeños que estará compuesto por snacks, patatas fritas, nuggets y otros.

17.30 Festival de Jota Aragonesa con el grupo de jota ‘Otero del Cid’ en el pabellón.

23.00 El Ayuntamiento invita a todos los asistentes a tomar café y pasteles en el pabellón.

23.00 Espectáculo de mentalismo con Jon Zabal en el pabellón.