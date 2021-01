Castelnou quema su hoguera por San Valero en la intimidad y en formato virtual

Este viernes 29 sería día grande en Castelnou con la misa y procesión por San Valero. Aunque no podrá ser, sigue siendo día señalado y la víspera, la localidad no quiso pasar la ocasión de rendir un homenaje a su patrón. La actual situación impidió que lo hiciera como viene siendo habitual, con una gran hoguera rodeada de los vecinos y amigos del pueblo. No obstante, consiguió que «la llama no se apagase».

La enorme pira de fuego que encienden en esta localidad del Bajo Martín cada enero tuvo que reducirse a una hoguera de menor tamaño pero preparada, si cabe, con más mimo. Y es que a pesar de la situación sanitaria, todos sus vecinos pudieron disfrutar de ella a través de las nuevas tecnologías. El Consistorio preparó una retransmisión online de un acto «simbólico», como señaló Tomás Herrera, alcalde por sustitución, que incidió en que las fiestas patronales están completamente suspendidas.

Vecinos de dentro y fuera de Castelnou hicieron de ‘reporteros’ enviando a través de una aplicación sus mensajes al resto de espectadores, que con esta novedosa fórmula virtual disfrutaron de su hoguera aún sin poder juntarse. «Todos pensamos estos días en las fiestas, en nuestro querido Castelnou. Acudir a la hoguera supone una cita con la tradición, tiene alma. El momento se vive mucha magia», expresó Divina Ibáñez a Radio La Comarca durante la emisión de un programa especial de Hoy es tu día horas antes de que el fuego tomase la localidad, como siempre, en la plaza.

Vive Castelnou

San Valero y su tradicional hoguera son también estos días protagonistas del proyecto ‘Vive Castelnou’, que busca crear un fondo documental sobre la localidad gracias al trabajo emprendido en 2009 por José Ángel Guimerá y también a la participación vecinal. La idea es recopilar en una página web –alojada dentro del portal del Ayuntamiento- toda la información y material gráfico posible. Una especie de archivo que sirva para comprender qué es Castelnou y guarde parte de esa memoria colectiva.

«Lo que compone un pueblo es su gente», recordó Guimerá, convencido de que el proyecto tiene un gran componente emocional que lo hace único. Ahora será el Consistorio el encargado de dotar de contenido al espacio web, que se dividirá en varias temáticas y se completará con artículos e informaciones detalladas. «El próximo mes de febrero ya pensamos en pedir a los vecinos fotos de boda con motivo de San Valentín», anunció Guimerá, que además de ser vecino de Castelnou es realizador audiovisual.