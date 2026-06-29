Castelserás estrena su BTT con más de 110 ciclistas y los triunfos de Adrián Alquézar y Abel Mansilla

Castelserás vivió este sábado una intensa jornada de ciclismo de montaña con la celebración de la primera edición de la BTT Villa de Castelserás, una prueba que debutó en el calendario deportivo local con una notable participación y un gran ambiente entre corredores y público. Más de 110 ciclistas tomaron la salida en esta primera edición, que contó con dos recorridos diseñados para poner a prueba tanto la resistencia física como la técnica sobre la bicicleta en un entorno de montaña.

En la prueba larga, de 47 kilómetros y más de 850 metros de desnivel, la victoria fue para Adrián Alquézar, del equipo Ejarom Bikes, que se impuso con autoridad en un trazado exigente y selectivo. En la distancia corta, de 26 kilómetros y más de 350 metros, el triunfo fue para Abel Mansilla, del equipo Pasione Cycling Team.

Desde la organización y la Comarca del Bajo Aragón se destacó el éxito de participación y el buen desarrollo de la jornada, felicitando a los vencedores y agradeciendo la implicación de todos los participantes. También quiso reconocer el trabajo del Club Ciclista Castelserás por poner en marcha esta primera edición.

Una prueba condicionada por la alerta meteorológica

La celebración de la carrera estuvo condicionada por la Alerta Roja Plus activada en la comunidad, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad. Finalmente, la autorización de la prueba se concedió bajo la condición de que ningún vehículo a motor pudiera acercarse a menos de 400 metros de zonas arboladas.

Desde el Club Ciclista Castelserás se hizo un llamamiento previo a la ciudadanía para evitar el acceso de vehículos a los puntos del recorrido, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la competición.

Pese a las condiciones especiales, la primera edición de la BTT Villa de Castelserás concluyó con un balance positivo. La organización destaca el ambiente deportivo y la respuesta de los ciclistas, lo que consolida la prueba como una nueva cita con potencial dentro del calendario ciclista de la comarca.