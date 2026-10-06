Castelserás invertirá 104.000 euros para reparar su pabellón municipal, destrozado desde agosto por las tormentas

El Ayuntamiento de Castelserás invertirá 104.446,58 euros para reparar su pabellón municipal, el cual sigue destrozado tras una de las fuertes tormentas de agosto. El consistorio se encuentra tramitando la obra por urgencia para acortar plazos con el fin de recuperar el inmueble para enero, cuando la localidad presenta a sus reinas y vive sus fiestas en honor a San Sebastián con la hoguera Monumental como gran protagonista.

Además de rehabilitar el tejado de la infraestructura, será necesario reparar la iluminación del pabellón, estropeada por el temporal. También se pintará parte del suelo que quedó afectado después de que entrara la gran cantidad de agua que acompañó a la tormenta.

El Ayuntamiento reconoce que le proceso de su recuperación se ha alargado más de lo previsto. "Nos hemos dado de frente con la burocracia. Se nos iba para febrero del año que viene, pero finalmente hemos conseguido acortar plazos tramitándolo por urgencia", explica Santiago Anglés, alcalde de Castelserás. Confían en que a mediados de este mes puedan comenzar las obras en el tejado, el cual quedó arrancado por completo.

El pabellón es uno de los espacios más empleados por los vecinos de Castelserás durante todo el año, ya sea para festejos o eventos deportivos. Durante estos meses y hasta día de hoy, la actividad deportiva se ha tenido que reubicar en municipios vecinos. "Quiero agradecer a los Ayuntamientos de Torrevelilla, Calanda y Alcañiz, porque todos nos han ofrecido sus pabellones. El colegio, que también emplea mucho el pabellón, hace uso de otro local cerrado...Toda la población ha entendido las circunstancias", añade Anglés.

Afortunadamente, el consistorio no tendrá que recurrir a otras administraciones para costear la reparación del inmueble. Inicialmente el destrozo hacia pensar que su arreglo iba a ser mucho más costoso. Aquel día de agosto, antes de que comenzara la lluvia y el granizo se registraron unas fuertes rachas de viento que levantaron la cubierta del edificio y dejaron el interior completamente expuesto. Posteriormente, el agua entró directamente en el recinto. "Tenemos un remanente para hacer frente a catástrofes. Desde el Gobierno de Aragón también se nos ha ofrecido ayuda para pagarnos aunque sea una parte para recuperar la inversión", añade Anglés.

Por ahora, los esfuerzos se centran en la reubicación de una concentración de rosarieros prevista para finales de este mes, y para la que se esperan entre 400 y 500 asistentes. "Estamos valorando hacerlo en la iglesia, porque el pabellón todavía seguirá en las mismas condiciones", señala el primer edil.

Cabe recordar que el temporal no solo afectó al pabellón de Castelserás. En el campo, los agricultores trasladan sufrieron pérdidas del 100% de la cosecha de melocotón. También se vieron afectados productores de almendras y olivos, así como demás caminos y pistas rurales.