Cautela en Caspe donde cae el número de casos covid

La Ciudad del Compromiso continúa siendo la única de Aragón fuera de la alerta 1 modulada que se estrenó la noche del viernes con medidas prácticamente de vieja normalidad. Aunque las cifras «van mejorando» todavía no basta para relajar medidas. Tras los picos consecuencia de dos brotes, en los últimos días que hicieron que la zona básica de salud de Caspe acumulara 45 contagios a comienzos de la semana pasada, entre el jueves 21 y el sábado, según los datos de Salud Pública ha registrado 6 casos. Ninguno en la jornada del domingo. Respecto al resto del sector sanitario de Alcañiz, cifras mínimas con un positivo notificado este lunes en la zona básica de Andorra correspondiente al domingo.

No obstante, los índices siguen siendo altos. La tasa de incidencia por 100.000 habitantes ha disminuido en Aragón a 34,9 casos a una semana. Caspe se mantiene como el municipio de más de 10.000 habitantes con la tasa de incidencia por 100.000 habitantes más elevada, aunque baja de 458,8 casos que registraba el pasado jueves a los 199,5. Además, sigue estando por debajo de la media de vacunación que en Aragón se sitúa en el 88,8% y en la zona básica de salud de Caspe es del 75,8%.

Desde el Consistorio se han hecho diferentes llamamientos a la prudencia y a la vacunación. «Se ha hablado con representantes de diferentes colectivos, de las empresas agrarias, se han hecho campañas en redes sociales, además del protocolo que siguen desde el centro de salud», recordó la alcaldesa, Pilar Mustieles, que se mostró más optimista con los últimos datos en la mano. «La incidencia acumulada ha bajado notablemente y parece que vemos algo de luz pero sigo apelando a la responsabilidad de la gente para que nos mantengamos sin más contagios y recuperemos la normalidad lo antes posible», añadió. Ante sí se presenta el puente de Todos los Santos, fechas en las que tradicionalmente se hubiera celebrado ExpoCaspe y la Fantasmada. Aunque desde DGA todavía no se han adelantado estimaciones de cuándo podría restablecerse la normalidad como en el resto de Aragón que está en alerta 1 modulada desde el sábado, la inminente llegada de tres días festivos no supondría un inconveniente para levantar la alerta si se diesen las condiciones óptimas.

A la misma responsabilidad a la que hacía referencia la alcaldesa, apelan también desde el centro de salud de Caspe donde se muestran «cautos» ante los resultados de los últimos días sin casi contagios. «Que no se registren nuevos casos no significa que la situación ya está restablecida», añadió el coordinador, Nima Peyman. Califica de «residual» el número de personas que no han accedido a someterse a una PCR.

Exhaustiva labor rastreadora

En los próximos días, el centro caspolino como el resto de centros aragoneses, se va a someter a una reestructuración de personal con la extinción en las primeras semanas de noviembre de los contratos covid. Aunque está por fijar, en el caso de Caspe las tres personas que trabajan de rastreadoras quedarían reducidas a una. Una de ellas es Nilsa Viejo, quien destaca el «trabajo exhaustivo» que se ha realizado estas semanas para atajar cuanto antes los brotes.

«El trabajo ha sido muy intenso por parte del equipo de rastreo. Se han hecho muchas pruebas y solo había que ver las filas en la puerta del centro de salud, a lo que se añade que hay que llamar a mucha gente, citar, dar resultados y registrar toda la información», explica. En la labor de rastreo se han encontrado con personas reacias bien porque ya se han realizado varias pruebas o por otros motivos aunque aseguran que son minoría. «La gran mayoría ha sido favorable ha realizarse la prueba, y algunas personas reacias al principio han accedido cuando les explicas la importancia de hacerla y de facilitar contactos», explica.

Que se notifiquen menos casos, como es la situación actual, redunda en que se realicen menos pruebas. «Hubo dos brotes tres semanas atrás y entonces sí se hacían muchas porque de un positivo van saliendo contactos y esos contactos se positivizan y vuelven a tener contactos, es una especie de rueda», explica. Considera que la situación está más controlada y en gran parte gracias a los confinamientos de la gente que dio resultado positivo en sus pruebas PCR. «Esa propagación se ha frenado y lo hemos visto este fin de semana pero no hay que confiarse porque se suelen dar picos y el covid sigue ahí. Todas las medidas preventivas que podamos aplicar son buenas para todos», concluye.