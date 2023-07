Celma: «Sin la Comarca los pueblos pequeños tendrían que asociarse para contar con servicios»

¿Cuáles son sus objetivos?

Dar más visibilidad al trabajo de la Comarca y de sus espectaculares empleados; y que todo vaya de abajo a arriba. Si no fuera por esta administración los pueblos pequeños apenas tendríamos servicios y deberíamos asociarnos. No se podría pagar a los empleados del transporte adaptado, las actividades deportivas o la recogida de residuos, entre otros. Nuestras competencias son limitadas pero no renunciamos a pedir más. Debemos apoyar a los ayuntamientos para reclamar a la administración. Tenemos importantes problemas en comunicaciones y sanidad. No puede ser que ahora existan tres zonas sin cobertura de Alcañiz a Torrecilla y hace cuatro años no era así.

¿Vais a ser el altavoz de los pueblos?

Que no se recorte en sanidad y educación va a ser mi línea roja. Nos van a escuchar.

¿Las Comarcas deberían asumir más competencias?

Desde hace años, no puede ser que tengan las mismas transferencias que cuando nacieron hace 20 años y menor dotación presupuestaria. Algo no cuadra. No se pueden diseñar los servicios en Zaragoza y después pretender que sirvan también para el medio rural porque no se prestan igual. Se deben adaptar económicamente a los habitantes y las prestaciones.

¿En qué trabajan ya?

En buscar un local cercano para trasladar los Servicios Sociales, la prestación más importante. Conlleva mujer, transporte social adaptado, las 35 auxiliares de ayuda a domicilio y 10 de ayuda a la dependencia. Ahora están repartidos por tres plantas y les falta espacio, no puede ser que no haya despachos propios y cuando acuda una persona a contar un problema íntimo tengan que salir el resto de trabajadoras para darle privacidad.

¿El pacto con Teruel Existe le vino acordado desde el PP provincial o se cerró aquí?

Al día siguiente de las elecciones ya me puse en contacto con ellos porque necesitábamos tres consejeros para la mayoría absoluta y lo más fácil era con ellos. Nos unen más cosas que nos separan. Yo soy de Torrecilla y el vicepresidente de La Codoñera y tenemos claro que vamos a trabajar por los pueblos. Existen dos grandes problemas, la despoblación y la avanzada edad. No podemos permitir que no haya oportunidades para los jóvenes y que falten cuidadores para los ancianos. El servicio de ayuda a domicilio lleva aproximadamente dos décadas con el mismo personal, que es 20 años más mayor ejerciendo unas tareas muy físicas y duras. No hay renovación. En todos los pueblos no habrá una residencia pero sí otras fórmulas para que los mayores estén cuidados y se cree empleo local sin una excesiva cualificación.

¿Y para los jóvenes?

De nada sirve crear puestos de trabajo si no cubrimos sus necesidades como, por ejemplo, la vivienda. A partir de septiembre una Fundación va a apoyar a los jóvenes que busquen casas pero para independizarse en sus pueblos necesitan encontrar antes empleo. En eso hay que trabajar y ver, entre otros, por qué no quieren trabajar en la agricultura o la construcción, algunos de los nichos de la zona.

Han incorporado consejerías como Nuevas Tecnologías y Desarrollo y Fomento del Empleo, ¿hacia dónde mirarán?

Las dos van a depender de la ADL. Después del covid se desarrollaron una serie de comisiones para analizar cómo había afectado a la economía y con esos datos buscaremos soluciones. También tenemos que trabajar para que en los pueblos se conocan los certificados electrónicos y las redes sociales.

Volviendo a la política, ¿qué acuerdo tienen con el PAR?

El equipo de gobierno lo conformamos PP y TE pero dos consejeros del PAR han asumido consejerías. Quería tener una amplia mayoría y en algunos municipios han apoyado a alcaldes del PP, queríamos contar con ellos.

¿Son necesarios 35 consejeros en los plenos?

No, pero es lo que nos marca la Ley de Comarcalización por el número de habitantes.

PSOE e IU le han criticado que el vicepresidente tenga sueldo cuando usted fue muy beligerante con esta segunda liberación cuando era el líder de la oposición.