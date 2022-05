La centenaria plaza de toros de Albalate homenajea al recortador David Cortés

En el marco de las Fiestas de Primavera de Albalate del Arzobispo, su centenaria plaza de toros ha sido escenario de un sentido homenaje al recortador David Cortés y de una exhibición de tauromaquias populares a cargo de ‘Los Maños’, de las cuales éste ha podido disfrutar desde el palco junto con una gran afluencia de público. El albalatino ha reivindicado la importancia histórica de la plaza en la que ha concursado y exhibido sus espectáculos «con gratificación». «Como en casa no se está en ningún sitio», ha destacado.

La tarde comenzaba con la presentación por parte de la corporación municipal con unas palabras de reconocimiento para Cortés y la entrega de una placa que ilustra uno de sus quiebros realizados en la plaza. Al homenaje se unieron sus amigos de Pastriz. «Es una imagen que me llega al corazón. Ha sido algo muy bonito que me ha emocionado. Verme ahí abajo después de lo que ha pasado me trae recuerdos muy buenos y algunos no tanto, aunque en resumen sigo queriendo esto y lo querré siempre», ha explicado David Cortés tras el acto. «Valora y agradece» el cariño siempre recibido en la plaza albalatina, «su casa». «Me han mostrado su apoyo incondicional», ha destacado, refiriéndose a los vecinos que una vez más le aplaudían, aunque en esta ocasión como homenajeado.

La tarde continuó con una exhibición de tauromaquias populares de la cual se han encargado los recortadores invitados, que han ofrecido al público puro espectáculo. Entre ellos la conocida recortadora de Castellón de la Plana, Sara Ávila. «Albalate es como si fuera mi segunda casa. Me tratan genial siempre», ha mencionado. Uno de sus recortes más «espectaculares» ha consistido en mantenerse de rodillas ante la vaca, esquivándola con gran habilidad justo cuando estaba a punto de alcanzarla. «Ya tuve la oportunidad de salir frente a su madre hace años de la ganadería ‘Los Maños’ que nunca fallan. Me voy súper ilusionada de haber podido ofrecer una actuación medianamente buena», ha comentado. Su espectáculo exige de una preparación física durante todo el año que combina con el deporte, concretamente, con las disciplinas artes marciales y yoga. «Entrenamos en la Escuela de Recortes de Castellón. Sergio Delgado, mi entrenador, me ha enseñado todo lo que sé», ha añadido. Junto a ella ha habido saltos y quiebros de los mejores recortadores del panorama nacional, actuado asimismo una cuadrilla de roscaderos y una pareja que coloca anillas.

En esta primera edición de Fiestas de Primavera, la Comisión de Festejos se ha implicado en la organización de los festejos taurinos y verbenas con dos retos: empezar la actividad después de los dos años paralizados por la pandemia y el centenario de la plaza de toros. «Quisimos hacer unos festejos acordes. A los albalatinos les gusta y había muchas ganas», ha destacado Miguel del Río, presidente de la Comisión.

Este domingo se ha realizado la Romería del Domingo del Rosario con salida desde el puente hacia el Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Arcos por el sendero de peregrinaje. Una vez ahí se ha realizado el descenso de la imagen de la Virgen acompañada de los alabarderos a la era empedrada y la posterior misa y reparto de pan. «Por primera vez se realiza también una verbena popular en el polivalente organizada por la misma Comisión», ha explicado del Río. A medianoche se han preparado fuegos artificiales desde el puente.

El pasado 23 de abril se ha celebrado un concurso de anillas, con reses del ganadero local Raúl Izquierdo. Dentro de las Fiestas también se ha vuelto abrir la pista de baile de Las Piteras. Este lunes festivo continúan las actividades con un espectáculo infantil por la mañana y otro espectáculo musical por la tarde.