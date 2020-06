Indignación, incertidumbre y mucho cabreo. Son los sentimientos que se perciben en Andorra a escasas horas de que la planta eche la persiana para no volver a quemar ni un gramo más de carbón; un mineral que ha sido el motor industrial y económico de más de media provincia de Teruel en los últimos cien años. Este martes los trabajadores han llamado a toda la sociedad a las 13.30 a las puertas de la Central Térmica de Andorra. Como despedida simbólica al sector de la minería pero también para seguir reivindicado un futuro certero para la comarca. A ella se sumarán todos los partidos representados en las Cortes de Aragón, los ayuntamientos de las zona y las comarcas; además de los empresarios y las asociaciones del territorio.

La imponente chimenea de casi 350 metros de altura de la Térmica andorrana seguía este lunes echando humo al mediodía, a consecuencia de los restos que expulsaban todavía las turbinas y máquinas que, aún por inercia, seguían en funcionamiento pese a que el último megawatio de energía se produjera el domingo pasadas las siete de la mañana.

Los trabajadores de Endesa y las subcontratas -este lunes sumaban más de 150 personas pese a que este martes se hacen efectivos 47 despidos- miraban con «nostalgia e impotencia» esa exhalación final. Un cierre que llega sin alternativas laborales y con las mismas dudas que hace diez años, cuando comenzaron a exigir una reindustrialización capaz de absorber, en el futuro, todo el empleo que se iba a ir perdiendo en la zona fruto de la decadencia de la minería del carbón. «No hemos avanzado nada. Llevamos todo este tiempo reivindicando alternativas, desde que se hizo pública la normativa ambiental que iba a entrar en vigor el 1 de julio-este miércoles- y no hemos recibido más que buenas palabras y palmaditas en la espalda», reflexionó el presidente del Comité de Empresa de la Central Térmica, Hilario Mombiela, algo cansado después de más de 40 años defendiendo el sector, primero en las minas y después en la Central de Endesa.

Ninguno de sus 120 compañeros que pertenecen a la eléctrica sabe muy bien lo que le deparará el futuro. De momento, siguen trabajando en la planta y esperando prejubilaciones y traslados que todavía no se han concretado. «Sentimos impotencia, incertidumbre y cabreo. Impotencia porque llevamos años peleando; incertidumbre porque no tenemos nada; y cabreo porque no nos han echo ni caso. Estamos mucho peor que hace un año, en una transición injusta del todo», apoyó su compañero, Antonio Planas, quien pidió transparencia a Endesa. «Saben todo lo que va a pasar y no nos lo quieren contar». Planas entró en la mina Inomianda en 1983 y, desde entonces, ha estado manifestándose para conseguir mejorar las oportunidades de futuro en el territorio.

Proponen que se les de salida a los mayores de 60 años y que sean los más jóvenes los que puedan quedarse al desmantelamiento sin salir de la comarca. Porque entienden que el verdadero drama lo tienen ahora las personas jóvenes, que necesitan estabilidad y certezas para desarrollar su proyecto de vida.

Es el caso de Gustavo Mañas, que ya ha matriculado a su hija en el colegio de Andorra pero sin saber dónde va a acabar. «Tenemos las mismas preguntas que en diciembre y las mismas respuestas: ninguna. Queremos saber cuánta gente puede quedarse aquí, ya que esto va a convertirse en la planta de renovables más grande de Europa generando 1.700 megawatios», apostilló. Reconoció que ya ha habido traslados pero no en la zona, tal y como han negociado con la empresa.

La situación también es crítica para los trabajadores de las subcontratas. Los de Maessa terminan este martes de trabajar en la Central. Han firmado un ERE de extinción y algunos ya han decidido marcharse. «Yo me voy el día 13. Ofrecen los cursos para el desmantelamiento a los trabajadores pero esos cursos no garantizan cuándo ni cómo nos van a contratar, por lo que merece más la pena buscar trabajo fuera», explicó el presidente del Comité de Maessa, Pedro Miñana. Coincidió con su compañero de la subcontrata Nervión, Nicolás Bespín, en que lo que pretende Endesa es crear una bolsa de trabajo a la que ir recurriendo en el futuro: «pero no nos garantizan nada de nada», reflexión Bespín, quien tiene contrato -al igual que sus 23 compañeros de esta auxiliar, hasta el 31 de agosto.

El pesimismo de los trabajadores choca con la perspectiva de Endesa, que confía en que comienza una nueva etapa «ilusionante» para el territorio. También prefirió ver el vaso medio lleno este lunes el vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Afirmó que «la descarbonización está creando oportunidades». «Ya perdimos la central de Escucha y luego vinieron Casting Ros, Térvalis y Espuña; perdimos Escatrón y los ciclos combinados de gas sustituyeron al carbón», recordó.

Subrayó el proyecto de Samca de transformación en fertilizantes de las leonarditas. También celebró que el Ministerio haya desbloqueado 27 millones para la convocatoria de proyectos de las ayudas del plan Miner.Unos fondos que, según Aliaga, permitirán ir avanzando «para que no se pierda un solo empleo en Andorra». No obstante, aún no se han aprobado las bases reguladoras de las ayudas, que serán aplicables para el periodo 2020-2023.

Más de 40 años de actividad

Fue construida entre los años 1974 y 1979 con objeto de llevar a cabo un uso extensivo de los lignitos negros procedentes de explotaciones situadas en la cuenca minera turolense, mezclados con carbones de importación. Durante sus cuatro décadas de actividad ha producido 224.000 GWh, equivalentes al consumo de electricidad peninsular durante un año. Para ello ha necesitado 142 millones de toneladas de carbón, de las que 110,9 millones de toneladas fueron de carbón nacional y 31,7 millones de toneladas de carbón importado.