El centro budista de Monroyo hace un llamamiento al voluntariado tras un conato de incendio en la zona afectada

El Centro Budista Sangchen Norbu Ling, situado en el término municipal de Monroyo, mantiene su llamamiento al voluntariado para recuperar las instalaciones afectadas por el incendio que quemó más de 350 hectáreas la semana pasada en el Matarraña. No obstante, las jornadas de trabajo previstas inicialmente para los días 24 y 25 de julio han tenido que aplazarse hasta recibir los permisos para acceder a la zona y realizar la limpieza.

La iniciativa había despertado una rápida respuesta entre la comunidad vinculada al centro, con numerosas personas ya inscritas para participar en las labores de limpieza y recuperación. Según explica el lama Wang York, todas ellas han reiterado que acudirán cuando se autorice la entrada, independientemente de la nueva fecha.

Incluso hay voluntarios procedentes de Alemania que han decidido modificar sus planes de viaje para poder colaborar.

Un incendio con daños limitados

El fuego alcanzó parcialmente las instalaciones durante el incendio forestal de la semana pasada. Aunque una de las pequeñas casetas quedó completamente calcinada y ardió parte del terreno del recinto, el lama subraya que los daños fueron "mínimos en relación a lo que podría haber sido".

"La labor de los voluntarios, de los bomberos y de todas las administraciones permitió salvar el centro", destaca Wang York, quien recuerda que el grupo que se encontraba realizando un curso en el centro pudo ser desalojado sin incidentes cuando recibieron el aviso del avance de las llamas.

El responsable del centro calcula que la superficie afectada representa aproximadamente una décima parte del recinto y asegura que el objetivo inmediato pasa por retirar restos quemados, desmontar la caseta destruida y devolver al entorno un aspecto seguro y ordenado antes de abordar actuaciones de mayor alcance.

El voluntariado, pendiente del permiso de acceso

Aunque las fechas inicialmente anunciadas han quedado suspendidas, el proyecto de voluntariado sigue adelante. El aplazamiento responde exclusivamente a la prohibición de acceder a la zona mientras continúan las labores de control y vigilancia del incendio.

Una vez se autorice la entrada, los voluntarios retirarán ramas, restos vegetales, escombros y elementos dañados por el fuego. El propio equipo del centro coordinará los trabajos siguiendo un plan previamente diseñado para organizar las tareas. Además de la recuperación inmediata, Sangchen Norbu Ling ya trabaja en medidas preventivas para reducir el riesgo de futuros incendios. El lama tiene previsto reunirse con los agentes forestales para estudiar actuaciones como la creación de cortafuegos, la limpieza del entorno forestal y la mejora de los puntos de agua del recinto.

Por el momento, el centro no ha abierto una campaña pública de donaciones, ya que todavía desconoce el coste económico de la reconstrucción y prefiere realizar primero una valoración técnica de las necesidades.

Un pequeño rebrote obliga a intervenir

La situación continúa siendo cambiante en el entorno del centro. Este jueves, alrededor de las 13.00, el propio lama informó de la reactivación de un pequeño foco dentro de la zona afectada.

"He tenido que ir a apagar un fuego y también he avisado a los bomberos", ha explicado mientras se encontraba en el centro, gracias a un permiso especial que le permite estar por tiempo limitado en el recinto para dar de comer a los animales. Posteriormente ha confirmado que el conato había quedado extinguido y que los agentes forestales acudirían a perimetrar la zona para garantizar la seguridad.

Fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza y de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), inmersos además en los trabajos del incendio de Ejea de los Caballeros, han señalado que por el momento no les constaba ningún incidente de gravedad relacionado con este pequeño rebrote.

Mientras tanto, el Centro Budista Sangchen Norbu Ling permanece a la espera de recibir la autorización para acceder de nuevo a las instalaciones y poder activar unas jornadas de voluntariado que ya cuentan con el respaldo de decenas de personas dispuestas a contribuir a la recuperación de este espacio.