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14 JUL 2026|

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Incendio de Peñarroya: El centro budista de Monroyo, rodeado por un paisaje de ceniza

VÍDEO. Las brigadas del INFOAR estuvo durante la madrugada del domingo al lunes intentando frenar el avance a las puertas de las instalaciones, siendo este uno de los franco en los que se intentaban perimetrar las llamas

Marina Monreal14 07 2026

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Las imágenes que van trascendiendo del incendio forestal que desde el domingo afecta a la comarca del Matarraña dejan constancia de la violencia de la llamas. Las zonas quemadas, de alto valor ecológico, no se limital al pinar y al matorral, sino que en su interior albergan pequeñas joyas escondidas que han estado en peligro. Es el caso del centro busdista de Monroyo, donde las llamas si que han calcinado hasta los cimientos una de sus cabañas.

En las imágenes compartidas por un vecino de la zona se puede ver que de la pequeña infraestructura solo quedan los escalones de acceso y los restos metálicos de la litera que albergaba en su interior. Por suerte, se trata de la unica instalación que se ha visto afectada dentro del complejo. Aun así el paisaje que rodea el centro ha adoptado unas tonalidades negras y grises con la ceniza como gran protagonista.

Las brigadas del INFOAR estuvo durante la madrugada del domingo al lunes intentando frenar el avance a las puertas de las instalaciones, siendo este uno de los franco en los que se intentaban perimetrar las llamas.

El centro budista de Monroyo fue uno de los espacios que hubo que desalojar junto a ocho masías y el Hotel Torre del Marqués. Allí habia ocho personas realizando ejecicios espirituales que pudieron salir de forma ordenada y que han regresado a sus hogares sin inconvenientes. Se espera que todos los afectados puedan volver a partir del miércoles a primera hora de la mañana.

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