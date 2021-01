Los centros alcañizanos celebran ‘juntos’ el Día Escolar de la Paz con un vídeo

La situación sanitaria que afronta Alcañiz no ha frenado la ilusión de la comunidad educativa de celebrar este viernes el Día Escolar por la Paz y la No Violencia, aunque para ello hayan tenido que reinventarse y hacerlo de una manera especial. A pesar de que colegios y guarderías no han podido reunirse como años anteriores, los centros escolares, las AMPAS de los mismos y el Área de Educación del Ayuntamiento de Alcañiz han llevado a cabo dos actividades tal y como acordaron en una reunión «intercentros».

Cada centro educativo de Infantil y Primaria ha elaborado una pancarta vertical en la que han colaborado todos los alumnos y alumnas. En cada colegio se ha trabajado la palabra que le ha tocado creando el lema ‘LA PAZ ES EL CAMINO’, y el resultado se ha colgado en la plaza de España, frente a la Lonja Gótica. Las guarderías y escuelas infantiles también han creado unas pancartas con símbolos de paz que están colgadas en la baranda de la propia Lonja.

Además, cada colegio ha grabado un vídeo de unos segundos con una parte de la canción ‘Brindo por ti’ de Macaco y el consistorio se ha encargado de editar un vídeo común.

El Área de Educación del Ayuntamiento de Alcañiz ha agradecido la colaboración e implicación de centros educativos y AMPAS por la realización de la jornada de este viernes.