Cerca de 200 corredores recuperan el Cross de Albalate

Ni siquiera el viento impidió este domingo que cerca de 200 corredores (unos 150 escolares y otros 50 adultos) formasen parte de una nueva edición, -la vigésimo primera- del Cross de Albalate. Pequeños y mayores disputaron sus respectivas pruebas por las inmediaciones de las instalaciones deportivas (parque, polideportivo, campo de fútbol y piscinas) de la localidad albalatina. En lo deportivo, Alberto López (Intec Zoiti) y Beatriz Altaba (Tragamillas Alcañiz) fueron los vencedores en sus respectivas categorías.

La jornada de carreras comenzó poco después de las 10.00, momento en el que el medio centenar de atletas escucharon el pistoletazo de salida y empezaron a disputar la prueba absoluta (6750m). En esta, Alberto López (Intec Zoiti) y Jesús Pascual (ADA Zuera) se marcharon en solitario desde el principio hacia la victoria. Finalmente, López terminó imponiéndose a Pascual. Lorenzo Bellés (AIVADAI) completó los puestos de honor. En la prueba femenina, Bea Altaba (Tragamillas Alcañiz) venció la carrera por delante de Marta Ferrer (Atletismo Calanda) y Esther Serrano (Independiente).

Después de esta primera carrera de la jornada, fue el turno de las pruebas escolares (edades sub 16, sub 14, sub 12, sub 10, iniciación, preescolar y chupetín). En total, cerca de 150 pequeños corredores se dejaron ver en la veterana prueba de Albalate.

Además, como suele ser tradición, al término de la competición, la asociación de mujeres de Albalate Pintor Gárate ofreció chocolate con churros a participantes y acompañantes.