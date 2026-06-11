El Club Datchball Caspe firma un fin de semana histórico y clasifica a tres equipos para la Copa de España

El Club Datchball Caspe continúa viviendo una de las temporadas más exitosas de su historia. El club caspolino cerró un intenso fin de semana de competición con varios podios, un nuevo título en categoría veterana y la clasificación de tres equipos para la Copa de España, consolidando así el excelente estado de salud que atraviesa la entidad.

Los primeros éxitos del fin de semana llegaron el sábado en el XIII Mundial de Datchball de Utebo, una de las competiciones más importantes del calendario, que reunió a cerca de 900 jugadores y más de 96 equipos procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Andalucía.

El Club Datchball Caspe participó con dos equipos veteranos, un conjunto absoluto y varios jugadores de categorías base integrados en diferentes formaciones. El resultado más destacado llegó en veteranos, donde uno de los equipos caspolinos logró proclamarse campeón en su categoría y subir a lo más alto del podio.

"Este año nos están saliendo muy bien las cosas", explicó Carlos Fuster, entrenador y jugador del club. La alegría continuó el domingo en la Copa Aragón, una competición reservada a los mejores equipos de la comunidad autónoma y que terminó convirtiéndose en una jornada inolvidable para el club.

Billetes para la Copa de España

"Me hizo especial ilusión lo conseguido por los más pequeños, porque durante toda la temporada habían estado rozando los primeros puestos y este fin de semana obtuvieron la recompensa a su trabajo", destaca el técnico.

Los prebenjamines lograron la tercera posición y, gracias a una serie de circunstancias reglamentarias, obtuvieron también una plaza para disputar la próxima Copa de España. Los benjamines protagonizaron una de las grandes sorpresas del torneo al proclamarse campeones de la competición, mientras que el equipo infantil finalizó como subcampeón. Ambos conjuntos consiguieron igualmente el billete para la fase nacional.

Fuster destacó especialmente el papel de los benjamines, equipo al que entrena esta temporada, que disputaron los encuentros sin conocimiento real de lo que había en juego. "Los niños pensaban que habían quedado terceros. No les dije que estaban jugando una final y cuando les comunicamos que eran campeones la reacción fue increíble. Los vídeos de la celebración son espectaculares", relata con orgullo.

La clasificación para la Copa de España supone un hito para el club, ya que será la primera vez que varias de sus categorías participen en una competición nacional de estas características. La cita tendrá lugar el próximo 27 de junio en Teruel y reunirá a equipos procedentes de distintas comunidades autónomas donde año tras año el datchball continúa creciendo y enganchando a pequeños y mayores.

Nadie falla pese al Compromiso de Caspe

El técnico también quiso agradecer el compromiso mostrado por todos los jugadores y sus familias. "En apenas 24 horas todos los padres respondieron afirmativamente para acudir a la competición nacional. Ese apoyo es fundamental para que los niños puedan vivir experiencias como esta", señala el técnico caspolino.

Este gesto de las familias y jugadores con el equipo no sería noticia si no ponemos en contexto la participación del club en la Copa de España, la cual se celebrará en las mismas fechas que una de las citas más importantes para todos los vecinos de Caspe: el Compromiso. “Creía que iba a ser un problema y nadie ha fallado”, destaca.

Más allá de los resultados, Fuster considera que la Copa de España supondrá una oportunidad única para seguir creciendo deportivamente y conocer otras formas de entender este deporte. "Estamos acostumbrados a competir siempre contra los mismos equipos y ahora podremos medirnos a jugadores de otras comunidades autónomas. Es una experiencia muy valiosa para todos", señala.

Tras una temporada cargada de éxitos, el club afronta ahora sus últimos compromisos antes del parón estival. Algunos jugadores participarán en julio en una competición internacional en Italia de dodgeball, un deporte internacional que se considera el hermano del datchball. Sin embargo, este deporte está poco extendido en España y los clubes se unen como una asociación para poder competir. Además, varios deportistas ya sueñan con poder formar parte del Mundial que se celebrará en Bangkok el próximo mes de diciembre.