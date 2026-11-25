Desde Fortanete, en la zona afectada por el proyecto del Clúster del Maestrazgo, Tomás Guitarte ha exigido este miércoles una moratoria en los proyectos de grandes parques renovables y líneas de muy alta tensión, hasta que se ordene el proceso, y ha mostrado su tajante oposición a este macroproyecto. “Está muy claro que es un atentado al patrimonio natural de la provincia de Teruel. Es una de estas joyas de la corona natural de todo el Maestrazgo”, ha señalado.

El candidato al Congreso por Teruel Existe ha insistido en que “no se debe continuar con este proyecto mientras no se resuelvan los procesos, no solo administrativos sino también penales, que tiene abiertos en el juzgado, porque hay evidencias fundadas de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable se obtuvo de forma fraudulenta”. “El Clúster del Maestrazgo está salpicado de graves sospechas de corrupción y pedimos que, como mínimo, haya una auditoría de cualquier tipo de decisión que tenga que tomar el Ministerio de Transición Energética”, ha insistido.

En este sentido, ha recordado que el Clúster del Maestrazgo tiene varios procesos judiciales pendientes que deben respetarse. Aunque el Tribunal Supremo dictó el pasado 26 de octubre de 2026 una sentencia desestimando el recurso contencioso-administrativo presentado por la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, con el apoyo de la Fundación Quebrantahuesos, la plataforma No a la MAT y el Movimiento ciudadano Teruel Existe, todavía hay otros cuatro contenciosos abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y una causa penal en el Juzgado de Teruel. Esta última investiga posibles delitos de cohecho, prevaricación ambiental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En relación con la causa penal que afecta a Forestalia, Guitarte ha indicado que la investigación de la Guardia Civil recoge pruebas y declaraciones de 16 funcionarios del INAGA y del MITECO que apuntan a posibles irregularidades en la tramitación y evaluación ambiental del Clúster. Entre los hechos investigados figura un presunto pago de 5,2 millones de euros al subdirector general de Evaluación Ambiental para facilitar la declaración de impacto ambiental y los permisos, mediante un sistema extraordinario de tramitación paralelo al del Ministerio.

Permisos suspendidos hasta que se resuelvan los recursos de alzada

Los permisos se encuentran suspendidos mientras se resuelven los recursos de alzada presentados

contra la autorización de construcción y el MITECO podría levantar la suspensión en cuanto resuelvan los recursos. Teruel Existe considera que las afecciones que generaría la construcción de una infraestructura de esta envergadura harían “completamente imposible” reponer el entorno en caso de que la Justicia acabara desestimando el proyecto. Como ejemplo, recuerdan el caso reciente de la central eólica de Santos de la Piedra, en Pozondón, cuyo desmontaje ha sido ordenado.

“¿Quién va a pagar su retirada? ¿Entre todos con nuestros impuestos? ¿Cómo se va a reponer el

daño ambiental?”, ha aseverado Guitarte. Sobre la justificación de los alcaldes de la zona a los ingresos que este proyecto podría aportar a las arcas municipales y a los servicios que permitirían ofrecer, ha alegado que “los servicios son derechos básicos que el Estado debe garantizar. No es un cambio de cromos por poner aquí las renovables”. “Si PSOE y PP hubieran respaldado nuestra propuesta de incrementar la financiación municipal en el Congreso, los ayuntamientos estarían suficientemente financiados y no tendrían que verse sometidos a esta especie de chantaje”, ha agregado.

Por último, Guitarte ha defendido que los municipios del Maestrazgo necesitan una financiación suficiente y estable que les permita prestar servicios públicos de calidad, sin depender de proyectos que comprometan sus recursos naturales. Ha insistido en que las administraciones deben garantizar el desarrollo y el futuro de estos pueblos, sin dejar su financiación en manos de empresas especuladoras que vienen a extraer los recursos del territorio sin asumir un compromiso real con su desarrollo. “El patrimonio de todos los turolenses debe ser para todos los turolenses”, ha concluido.