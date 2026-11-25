La reducción de la carga fiscal, la simplificación de los trámites administrativos y los incentivos a la contratación han centrado este miércoles el coloquio del Partido Popular con autónomos de la comarca del Matarraña. En el encuentro ha participado Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible de la formación, quien ha desgranado las medidas que recoge el programa electoral del PP para facilitar el inicio de una actividad económica y garantizar la continuidad de los negocios.

Entre las principales propuestas figura la cuota cero para los autónomos durante el primer año de actividad, que se ampliaría al segundo si sus ingresos quedan por debajo del salario mínimo. El PP también plantea que aquellos trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 85.000 euros no tengan que cobrar ni declarar el IVA, así como la posibilidad de sustituir las declaraciones trimestrales por semestrales.

Carlos Boné, candidato al Senado por el PP, ha justificado la celebración del encuentro por las dificultades que, a su juicio, ha atravesado el colectivo durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha destacado la importancia de contar con responsables nacionales del partido para trasladar sus propuestas a los profesionales del territorio.

En materia de empleo, la formación propone bonificar el 100% de las cotizaciones empresariales del primer trabajador contratado durante un año y el 50% de las del segundo. A estas medidas se suman la bonificación de la cuota desde el primer día de baja por enfermedad grave y la ampliación de los supuestos de acceso a la prestación por cese de actividad.

Incentivos para emprender en el medio rural

Las propuestas del Partido Popular también incluyen medidas específicas para las zonas afectadas por la despoblación, como la provincia de Teruel. El programa contempla incentivos económicos para la apertura de nuevos negocios, facilitar el relevo empresarial y atraer inversiones que contribuyan a generar empleo estable. «El objetivo es que los españoles puedan vivir mejor de su esfuerzo, que el esfuerzo merezca la pena», ha señalado Nadal, quien ha defendido una gestión más eficiente del gasto público y una reducción de los impuestos, especialmente para las familias con hijos.

El responsable de Economía del PP también ha abogado por incrementar la inversión en infraestructuras y en el sistema eléctrico, así como por reducir la presión fiscal sobre las familias, los autónomos y las empresas que inviertan. Nadal ha reivindicado, además, una menor regulación de la actividad económica, al considerar que la actual perjudica a pymes, autónomos y agricultores.