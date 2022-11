CHA presenta una enmienda a los PGE 2023 para destinar 3 millones a la A-68

Chunta Aragonesista (CHA) ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados -a través de Joan Baldoví, diputado de Compromís- para incluir en el documento definitivo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 una partida de 3 millones de euros para acelerar las obras de desdoblamiento de la N-232. El presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha vuelto a denunciar la «falta de compromiso» del Gobierno de España para la construcción de la autovía de Castellón, según se desprende del proyecto de los PGE, que le asigna partidas menores de lo que deberían para el próximo año y en las previsiones de los sucesivos.

«En respuesta a una iniciativa de CHA en el Senado, reconocían a finales de septiembre que la mayoría de tramos se encuentran en fase de proyecto, por lo que, si no cambia el ritmo inversor, antes de 2027 no estaría concluido el tramo bajoaragonés de la A-68«, denuncia Palacín, y añade que, «incumpliendo de nuevo todos sus compromisos, el Ministerio de Transportes no iniciará un nuevo tramo hasta 2024, y hasta 2025 no se abrirá al tráfico el único actualmente en obras, entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro».

Además, explica que «ni siquiera se fija una fecha realista para la conclusión de los tres tramos cuyos proyectos están en redacción: Fuentes de Ebro-Quinto, El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa».

Palacín recuerda que la reciente puesta en funcionamiento de un nuevo tramo de la N-232, concretamente en el puerto de Querol, ha supuesto un aumento del tráfico en este eje carretero. «Esta situación ha generado una reacción inmediata de los agentes sociales y económicos turolenses que, desde las cámaras de comercio, a las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, pasando por el sector del turismo, reclaman públicamente agilizar e impulsar el desdoblamiento de la N-232», advierte.

«Este eje supone la conexión del Valle del Ebro con el Mediterráneo, permitiendo incorporarse a las comarcas aragonesas por las que atraviesa a los grandes ejes de comunicación. Se trata de una infraestructura carretera que rompe con la tradicional estructura radial del Estado y que con su continuación hacia el oeste permitirá una conexión directa con el norte peninsular», finaliza Joaquín Palacín.