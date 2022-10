El Gobierno central frena el avance de la A-68 con partidas ínfimas con las que no se cumplirán plazos

El ilusionante impulso a la autovía A-68 de Zaragoza al Bajo Aragón con el inicio de las obras desde El Burgo a Fuentes de Ebro y el desbloqueo de los estudios de obra de otros tres tramos, Fuentes-Quinto, El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa, queda diluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. El Gobierno Central va a frenar considerablemente el avance del desdoblamiento de la N-232 tal y como se constata con la asignación de partidas menores de lo que deberían para el próximo año y en las previsiones de los sucesivos. Por tanto, solo la variante de Alcorisa, que se terminará en enero, se pondrá en marcha en los próximos años.

Mapa del avance de la A-68 desde Zaragoza a Vinaròs./ L.C.

El único tramo en obras, El Burgo-Fuentes, no se abrirá al tráfico en el otoño de 2023 como estaba previsto en el contrato y se postergarán los trabajos otros dos años más, hasta 2025. También se pospone hasta el año 2025 el inicio de las obras del siguiente tramo a ejecutar, Fuentes-Quinto, pese a que en otoño de 2023 ya contará con su proyecto de obra y si hubiera voluntad política podría licitarse para que las máquinas estuvieran sobre el terreno en 2024.

Tampoco corre mejor suerte la autovía en el Bajo Aragón. No hay consignación presupuestaria suficiente para pagar los dos proyectos de obra en redacción, El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa; en tiempo y forma; y en las previsiones se establecen partidas muy escasas que, en caso de comenzar las obras, las harían ir a paso de tortuga. El tramo Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa sí que se podrían licitar en 2024 como está previsto aunque con partidas ínfimas con las que poco se podrá avanzar si no cambian (2 millones en 2024 y 2025 y 5 millones en 2026). Cabe tener en cuenta que su longitud, 18 kilómetros, es prácticamente la misma que la de El Burgo-Fuentes, que se está construyendo con un contrato de 62,1 millones adjudicado antes del alza de los precios.

Al tramo El Regallo-Alcañiz le ocurre lo mismo pero un año más tarde. Contará con dos millones que le permitirían salir a concurso en 2025 y 5 millones para avanzar, unas cantidades también irrisorias.

2022 Proyecto Presupuestos A-68 2022 2023* 2024* El Burgo-Fuentes 19.858.000 € 24.196.580 € 15.830.800 € El Regallo-Alcañiz 100.000 € 500.000 € 500.000 € Alcañiz- Las Ventas 100.000 € 500.000 € 500.000 € Fuentes-Quinto 991.460 € 0 € 0 € Quinto-Azaila 500.000 € 0 € 100.000 € Azaila-Híjar 500.000 € 0 € 100.000 € Híjar-El Regallo 500.000 € 0 € 100.000 € Estudios Las Ventas-Vinaròs 199.980 € 0 € 0 €

2023 Proyecto Presupuestos A-68 2023* 2024* El Burgo-Fuentes 19.096.000 € 19.873.000 € El Regallo-Alcañiz 673.700 € 440.000 € Alcañiz- Las Ventas 767.840 € 2.000.000 € Fuentes-Quinto 474.710 € 500.000 € Quinto-Azaila 500.000 € 100.000 € Azaila-Híjar 500.000 € 100.000 € Híjar-El Regallo 500.000 € 100.000 € Estudios Las Ventas-Vinaròs 500.000 € 0 € *En el proyecto de presupuestos se establece la partida para ese año y también la proyección económica para las siguientes anualidades

Así queda patente analizando el proyecto de presupuestos para 2023 presentado por la coalición PSOE-Unidas Podemos y que se encuentra en fase de presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos del Congreso. Sin embargo, la ralentización de esta infraestructura esencial para el desarrollo socioeconómico del Bajo Aragón y de toda la comunidad no ha hecho alzar la voz a los partidos al nivel que se merecería. El ruido político de los presupuestos se ha centrado desde su presentación hace dos semanas en que no aparecen las ayudas a los costes laborales a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria aunque en los PGE sí se incluyeron en una disposición adicional y no se han aplicado.

Aunque en los últimos años se ha desbloqueado parte de la A-68 que llevaba muchos años en el cajón, no está avanzando al ritmo necesario. La presión política sobre la A-68 la ha generado Teruel Existe desde su llegada al Congreso. Fue uno de los asuntos incluidos en el acuerdo de investidura que firmaron con el PSOE debido a la importancia del voto de Tomás Guitarte para que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia y, sin embargo, los plazos que se firmaron están muy lejos de cumplirse. Los tres tramos actualmente en redacción debían estar licitados en 2020 y redactándose durante 20 meses. Sin embargo, solo cumplió este compromiso Fuentes-Quinto cuando ya se agotaba el año y los tramos bajoaragoneses se licitaron en 2021 y con un plazo de redacción de 24 meses y no de los 20 establecidos. Tampoco se han sacado a concurso en este 2022 los contratos para la redacción de los proyectos constructivos restantes, Quinto-Azaila, Azaila-Hijar e Hijar-El Regallo; ni en 2021 el estudio informativo de las Ventas de Valdealgorfa a Vinaròs.

Teruel Existe ha anunciado que presentará enmiendas en los tramos en los que en los PGE de 2023 la partida establecida es menor que la prevista para ese año. No obstante, la A-68 no será una línea roja para que Guitarte vuelva a aprobar los presupuestos. La única condición indispensable es que las ayudas al funcionamiento se apliquen con puntos porcentuales en lugar de porcentajes. «Lo que no puede ser es que ahora se ralentice la A-68 con lo que ha costado ponerla en marcha», lamenta el senador alcañizano de Teruel Existe, Joaquín Egea. La agrupación de electores se encuentra analizando las partidas pero Egea adelanta que una de las que van a enmendar es la de El Burgo-Fuentes para que «tenga la consignación necesaria para que las obras estén terminadas en la anualidad prevista, 2023».

A su vez, el Partido Popular también ha adelantado que presentará enmiendas de la A-68 aunque está centrando sus críticas en las ayudas al funcionamiento. «La realidad que nos encontramos es que en infraestructuras tan fundamentales como la A-68, A-40 y A-25 no se ha hecho nada y en la N-330 se ha avanzado muy poco», ha dicho su diputado por Teruel, el calandino Alberto Herrero.

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, también ha anunciado una enmienda en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para incluir «partidas que contemplen las inversiones públicas suficientes para acelerar las obras de desdoblamiento de la N-232». Palacín ha mostrado su indignación por la «desidia» con la que afronta el Gobierno de España la construcción de la autovía «incumpliendo de nuevo todos sus compromisos». «El Ministerio de Transportes no iniciará un nuevo tramo hasta 2024, y hasta 2025 no se abrirá al tráfico el único actualmente en obras. Además ni siquiera se fija una fecha realista para la conclusión de los tres tramos cuyos proyectos están en redacción», ha afirmado Palacín.

Por su parte, el diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, asegura que los proyectos que están en marcha seguirán adelante y que «no se van a parar por falta de financiación».

Se recorta la partida El Burgo-Fuentes

Analizando los números, las obras de El Burgo a Fuentes no abrirán en 2023 como está previsto en el contrato de obra y se prolongarán hasta 2025 porque los 62 millones que cuesta la autovía se ha troceado hasta ese año. El trabajo a pie de obra comenzó en 2021, cuando hubo 21,3 millones y este año se ha contado con 19,8, la misma cifra proyectada para 2023 y 2015 junto a seis millones finales para 2025. En los presupuestos de cada año se establecen además los plurianuales de la obra para los siguientes años, es decir, la financiación que debería tener en las siguientes anualidades. En este caso, la financiación prevista en los PGE de 2023 para El Burgo-Fuentes, los 19,8 millones, es menor que la que se preveía para el próximo año en los PGE de 2022.