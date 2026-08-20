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20 AGO 2026|

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Cientos de bomberos protestan ante el Pignatelli para exigir a la DGA que negocie: «Azcón, tienes el fuego en la puerta»

Siguen reclamando como ya hicieron hace unos días más efectivos y más medios. Rechazan la propuesta del Gobierno autonómico de encontrar una solución «a final de año»

Manifestación para pedir más medios a las puertas del Pignatellí./ HERALDO
Manifestación para pedir más medios a las puertas del Pignatellí./ HERALDO

La COMARCA20 08 2026

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La huelga indefinida de los bomberos de Aragón se ha trasladado en su tercera jornada a las puertas del Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón. Allí, más de un centenar de efectivos englobados en varios sindicatos han exigido al Ejecutivo Autonómico que se siente a negociar cuanto antes una mejora de sus condiciones laborales. Reclaman, como ya hicieron el martes en Alcañiz, Cantavieja o Utrillas, terminar con la jornadas maratonianas, aumentar las plantillas con al menos 150 efectivos más y renovar los vehículos con los que atienden las emergencias. A esta falta de medios materiales y humanos en el dispositivo, ha añadido que no se cumple la ley que establece el reconocimiento real de la categoría de bombero forestal.

Sobre las declaraciones del consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en relación con que los problemas de los bomberos se iban a solucionar "a final de año" con la creación de una agencia de emergencias, de la que "no se sabe nada concreto": qué cuerpos la van a conformar, cómo se van a integrar o bajo qué condiciones se va a regular.

Ha emplazado al Gobierno de Aragón a iniciar las negociaciones para resolver al conflicto porque "a día de hoy, no se ha sentado nadie ni de Sarga ni de la Comunidad Autónoma, alguien con capacidad de decisión y negociación real", lo que ha tildado de "falta de responsabilidad" y "una falta de seriedad". "Todavía no se ha dignado a sentarse con el Comité de Huelga", han recogido en un comunicado, en el que han exigido que "se siente de manera inmediata".

"Los bomberos y bomberas forestales no necesitamos más anuncios, promesas ni declaraciones de buenas intenciones. Necesitamos compromisos reales, fechas, propuestas concretas y soluciones concretas a los problemas que llevamos años denunciando: un operativo infradimensionado, falta de personal y medios, falta de reconocimiento de nuestra profesión, jornadas y descansos que no se cumplen adecuadamente, condiciones laborales deficientes y una organización que no responde a las necesidades actuales necesarias para la extinción de incendios forestales y demás actuaciones en emergencias en el medio natural y rural", han reiterado en dicho comunicado.

Sebastián Moreno, de la brigada 11 de Alcañiz, ha denunciado durante la manifestación que no tienen medios suficientes. "Ayer llegábamos del incendio de Riglos para volver a la base y se nos pidió, habiendo dormido cuatro horas que fuésemos al que se declaró en Tornos en Teruel". Algo que, dijo, evidencia, que faltan medios "ya que la mayoría de los medios de la provincia de Teruel están ahora mismo o en descanso de Riglos o en el incendio de Riglos".

La huelga y las protestas coinciden con la muerte en menos de una semana de dos efectivos que se encontraban en labores de extención. El primero de ellos, Javier García, militar de la UME, falleció el pasado domingo en un accidente del camión en el que trabajaban durante las labores del incendio forestal de las Peñas de Riglos en Huesca. La segunda muerte, la de Juan Luis Alonso, bombero de la DPZ en el parque de La Almunia, sucedió el martes durante la extinción de un incendio en un taller mecánico en Calatorao (Zaragoza).

Las protestas continuarán con una gran manifestación convocada este domingo en Jaca, de la mano de la plataforma Pirineo Digno, para que la ciudadanía pueda mostrar también su "indignación" y su "malestar" por el hecho de que un servicios público esencial como la prevención y extinción de incendios "no esté dotado de los medios suficientes y no pueda dar la respuesta que tiene que dar".

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