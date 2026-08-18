Los bomberos forestales, en huelga indefinida: «Hay cuadrillas incompletas, vehículos antiguos y parques bajo mínimos»

“Nos vemos obligados a hacer jornadas de más de 20 horas, con pernoctas en sitios que no son decentes, y ante unos incendios cada vez más frecuentes y virulentos”. Así de contundentes se han mostrado los bomberos forestales del operativo INFOAR que este martes han tomado la plaza de España de Alcañiz en el primer día de huelga indefinida que han convocado para denunciar unas condiciones laborales “inadmisibles”. A ellos, además, se han unido efectivos que han salido a las plazas de Utrillas y Cantavieja, así como los bomberos del operativo de la Diputación de Teruel, quienes también han convocado la primer huelga de su historia.

La huelga se mantendrá de forma indefinida y hay anunciadas próximas movilizaciones. El jueves se desplazarán hasta el Pigantelli, en Zaragoza, mientras que el domingo habrá otra concentración en Jaca.

Los bomberos de la provincia han decidido salir a la calle en mitad de un verano que está siendo muy complicado. Los esfuerzos se centran ahora mismo en el incendio de Riglos (Huesca), que ha calcinado 17.500 hectáreas e incluso se ha llevado por delante la vida de un compañero de la UME. No obstante, los profesionales llevan encadenando semanas de jornadas maratonianas y de grandes esfuerzos para llegar a los diferentes fuegos que han asolado el territorio y el resto de la comunidad.

En más de una ocasión han alertado que, en caso de que se desencadenaran varios grandes fuegos a la vez, “no se llegaría a tiempo” y si se consigue, solo es por "activaciones voluntarias de los compañeros". Y por ello ahora han decidido lanzar el grito al cielo para que la sociedad en general conozca la problemática a la que se enfrentan. En la capital bajoaragonesa, un nutrido grupo de bomberos se ha encargado de ello con pancartas y un grito común: “Bomberos forestales, fundamentales”. “El operativo sigue estando infradimensionado y anclado al pasado. Nos enfrentamos estructurales que se repiten año tras año por culpa de gobiernos incompetentes”, han denunciado.

Se pudieron leer pancartas con mensajes contundentes: "Por un operativo suficiente, digno y seguro" / C.O.

Quienes esta mañana pasaban por la plaza de España se han ido deteniendo a escuchar sus quejas. Y la gran mayoría, además, ha firmado las diferentes hojas disponibles para reclamar soluciones y una negociación de condiciones laborales a las Cortes y al Justicia de Aragón.

Concentración de bomberos en Utrillas / Cedida

“Pedimos un operativo dimensionado a la realidad de los incendios actuales y con un reconocimiento salarial acorde a la peligrosidad de nuestra profesión (…) Con brigadas completas durante todo el año, más personal, dos conductores por turno en las autobombas, y contratación cien por cien del operativo”, han trasladado.

Servicios mínimos del 100%+

Hasta Alcañiz se han trasladado efectivos del Matarraña, Bajo Aragón-Caspe y Andorra-Sierra de Arcos, aunque no todos los que hubiesen querido. “Se nos han interpuesto unos servicios mínimos del 100%, por lo que aquí solo estamos los compañeros que teníamos libranza. Se nos ha privado de ese derecho a la huelga, pero aun así, aquí estamos, porque exigimos trabajar con seguridad”, ha lamentado Ricardo Marzo, presidente del Comité Provincial de Teruel en SARGA.

Recogida de firmas de la ciudadanía para reivindicar mejores condiciones laborales para los bomberos / C.O.

Y algo similar les ha ocurrido a los bomberos de la Diputación Provincial, desde donde han denunciado que “se ha fijado como servicios mínimos 19 bomberos, es decir, lo que ni siquiera se consigue cubrir de forma estable en el día a día”. “No es una planificación seria: es jugar con la seguridad de toda la provincia y con la tranquilidad de quienes viven aquí”, han defendido.

Se requieren más efectivos y un parque más

En el Bajo Aragón Histórico, una territorio de gran masa forestal, todas las cuadrillas del operativo INFOAR están incompletas y hay bajas de compañeros que jamás se han cubierto, según se ha denunciado este martes. Los bomberos se han mostrado críticos porque creen que "desde DGA se prefiere pagar medios extranjeros o como la UME, pedidos por el Gobierno de España y son gratuitos, antes que tener un buen operativo de incendios en Aragón".

Señalan que la problemática se agrava porque no están contratados al 100%. “Tenemos un contrato que lo subimos al 100% con una bolsa de horas que devolvemos a la empresa con nuestro trabajo y nuestros pluses. Luego usan esa bolsa de horas para esconder las horas extras que hacemos en los incendios”, ha criticado Marzo. Antes de la huelga mantuvieron una reunión para trasladar todas sus peticiones, aunque sin llegar a ningún acuerdo.

Por su parte, los efectivos de la Diputación Provincial también reclaman un aumento de plantilla para poder llegar a tener esos 19 bomberos diarios en la provincia que ahora se han establecido como servicios mínimos. Actualmente, se cuenta con una plantilla de 108 bomberos; no obstante, sería necesario ampliar un bombero más por turno en los parques con menos personal, Montalbán y Calamocha. De esta forma, se conseguiría dotar a la plantilla del mismo número en los cuatro existentes. También sería ideal aumentar en al menos un efectivo más los parques de Alcañiz y Teruel para así poder dar una mejor cobertura entre los mismos.

David Muñoz y Manolo Meléndez en el parque de bomberos de Teruel, en turno de servicios mínimos / Cedida

Además, consideran que lo más óptimo sería contar con un parque más. "Hay zonas que están muy alejadas. Alcañiz cubre una, Teruel otra y Montalbán también, pero lo ideal sería tener otro en Maestrazgo por la operatividad y la distancia que tenemos para llegar a todos los pueblos de la provincia", han explicado David Muñoz y Manolo Meléndez, bomberos del parque turolense. Entre sus reivindicaciones también se encuetran una inversión en actualización de materiales, un seguro integral mejor adaptado para la profesión o un protocolo de limpieza. "Cuando salimos de una extinción vamos con nuestros trajes contaminados de sustancias tóxicas en trayectos que, en ocasiones, son muy largos (...) Hay vehículos, además, que tienen más de 20 años de antigüedad", han añadido.

Este operativo también se reunió antes de la huelga con la presidencia de la institución, aunque sin alcanzar ningún acuerdo o negociación. El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha trasladado este martes que "se está intentado reforzar y estabilizar la plantilla y se tiene voluntad de diálogo", destacando que "aunque estos diecinueve no se cumplan en algunas ocasiones, estamos por encima de los bomberos que teníamos como mínimo hace un año".