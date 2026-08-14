Huelga de bomberos forestales: Denuncian llevar 40 años trabajando sin un aumento de personal pese a unos incendios cada vez más agresivos

Los bomberos forestales de Aragón mantienen su llamamiento a la huelga el próximo martes 18 de agosto con el objetivo exigir más personal y la mejora de sus condiciones laborales. Más de un centenar de efectivos se han concentrado este viernes en Zaragoza para denunciar una problemática que "afecta a toda la ciudadanía" y reivindicarse como "fundamentales".

Las protestas se producen en un un verano que no está siendo fácil. Los esfuerzos se centran a día de hoy en el incendio de Riglos, que ya ha calcinado más de 10.000 hectáreas y en el que muchos efectivos del territorio están trabajando. Pero aún así, el sobreesfuerzo y las denuncias de los bomberos y agentes forestales no son nuevas. Los efectivos del Bajo Aragón Histórico ya advertían de posibles desastres naturales si algunos de los últimos incendios vividos en la zona, como EJulve o Peñarroya, llegaban a coincidir en el tiempo. "No se llegaría. No somos suficientes", lamentaban.

Ahora, el colectivo ha decidido ir más allá con una huelga en la que, no obstante, mantendrán servicios mínimos del 100%. Quieren lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía con el que explicar que "no dejarán de lado el compromiso para atender las emergencias". "Tanto yo como mis compañeros del operativo hacemos lo imposible por nuestro trabajo. Pero no tiene que ser a costa de que estemos doblando turnos para tener que asistir incendios. Se está trabajando con el mismo personal de hace 40 años, y es claramente insuficiente", ha explicado Sebastián Moreno, delegado de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO.

Los bomberos han denunciado la "falta de voluntad" del Gobierno de Aragón después de haber mantenido el jueves una reunión a la que, denuncian, "el representante enviado por parte de la empresa pública (SARGA) carecía de cualquier poder de decisión, lo que constituye un desprecio absoluto hacia los bomberos y bomberas forestales y hacia la ciudadanía en su conjunto". "Nos jugamos la vida todos los días protegiendo nuestros montes y a la población, y ni siquiera se sientan a negociar mejoras esenciales", han defendido.

Entre ellas, destaca ese aumento de personal para evitar "desproteger el resto del territorio" como consecuencia del desplazamiento de brigadas a otras zonas. "Si se produjeran ahora nuevos fuegos además de los que para ya se está trabajando sería imposible llegar. La organización no ha evolucionado de la misma forma que lo están haciendo los incendios", ha añadido Moreno.

Huelga de bomberos de la Diputación de Teruel

A sus reivindicaciones también se unen las de los bomberos de la Diputación de Teruel, los cuales este mismo viernes han mantenido una reunión con el presidente de la institución, Joaquín Juste, después de que se haya reunido la comisión en la que se han acordado los servicios mínimos para la huelga.

Concretamente, los servicios mínimos se han establecido en 19 trabajadores por turno, de manera que en los parques principales estén trabajando 5 bomberos - Teruel y Alcañiz- y 4 en los parques secundarios de Calamocha y Montalbán, a los que se suma el Jefe de Intervención. El acuerdo incluye que la huelga podrá afectar entonces a las activaciones extraordinarias que puedan darse a lo largo de las jornadas de huelga, según han explicado desde DPT a través de un comunicado de prensa.

Juste ha mostrado su respeto a las reivindicaciones, y ha reconocido y recordado las "dificultades" que están encontrado en esta legislatura para "poder estabilizar la plantilla y dotarla de todos los recursos necesarios, tal y como es la voluntad del equipo de gobierno".

Así, la institución provincial ha defendido que se ha incrementado la partida de personal del SPEIS, de los 3,5 millones de 2019 a los 6 de 2025 para dar respuesta al incremento de efectivos por turno que recoge el nuevo Reglamento de Organización, Funcionamiento y Trabajo de bomberos, que se aprobó en 2025 y que incluye entre otras medidas de mejora del servicio que el número mínimo de bomberos por turno pasaba de 12 a 19, lo que supone en un 58,3% más de plantilla . "Para poder cumplir con la mayor eficacia esta medida, el servicio necesita reforzar la plantilla de manera estructural y por ello la institución ha puesto en marcha procesos selectivos, que permitan además estabilizar la plantilla", han explicado.

La Diputación espera que antes de que acabe el año terminen los dos procesos selectivos, tanto de bomberos como de mandos, que se han puesto en marcha esta legislatura, y que se han visto ralentizados por cuestiones administrativas. Ha recordado que en el proceso por el que se convocaban 40 plazas de bomberos se inscribieron más de 800 aspirantes, y en torno a medio millar se presentaron, pero solamente 59 de ellos aprobaron las pruebas, lo que ha dificultado que la Diputación pueda contar con una bolsa actualizada para cubrir bajas o comisiones de servicio que han mermado el personal del que está dotado el servicio.

Para suplir esta situación la institución provincial ha activado una bolsa extraordinaria a partir del proceso selectivo de 2020 y también una bolsa a través del INAEM para poder contar con efectivos que den respuesta a las demandas de la plantilla.