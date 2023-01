El cierre del Corcho de Alcañiz se prolongará hasta finales de marzo

El cierre del Corcho de Alcañiz por las obras de emergencia en el cerro Pui Pinos se prolongará, al menos, hasta finales de marzo. Esta zona, una de las principales circunvalaciones de la ciudad, lleva cerrada desde finales de agosto y estaba previsto que se reabriera el día 15 de febrero pero las obras no estarán para la fecha prevista y se apurará hasta el último día permitido para justificar la partida con la que se financian, dos millones del FITE.

Así lo aseguró el alcalde, Ignacio Urquizu, este martes en el pleno municipal en respuesta a una pregunta de la concejal del Partido Aragonés Berta Zapater. El primer edil precisó que al actuar sobre el cerro los ingenieros han comprobado que había que realizar recálculos en la estructura respecto al proyecto, lo que ha ocasionado que las obras “no hayan ido con la rapidez que se esperaba”. “Mientras esperamos una nueva convocatoria del FITE para pedir tres millones con los que terminar la primera fase de las obras de Pui Pinos. La convocatoria está en Intervención de DGA y estamos a la espera. Claro que nos gustaría que Alcañiz tuviera un convenio nominativo como el de Teruel y no tener que acudir a la concurrencia competitiva pero eso no nos pasa a nosotros”, precisó Urquizu.

El reglamento de la Policía es nulo

Por otro lado, en el pleno también se dio cuenta de que el reglamento de funcionamiento y organización que rige a la Policía Local de Alcañiz desde 2020 es nulo ya que el anterior secretario no lo remitió a la Comisión de Coordinación de Aragón, trámite necesario para su entrada en vigor. Ahora el Ayuntamiento debe volver a redactarlo y comenzar con el proceso de nuevo.

La Policía Local ha estado trabajando con este reglamento durante estos años y no ha sido hasta que se sacó la plaza de subinspector y por problemas internos cuando el Ayuntamiento se enteró de que el documento no había terminado con su tramitación. Ahora no se puede aprobar el texto de 2020 sino que se debe iniciar el proceso de nuevo y se aprovechará para modificar algunas cuestiones que se pueden mejorar y que se han detectado en estos años según avanzó la concejal de Personal, Irene Quintana.