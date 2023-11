Cinco empleadas de Marie Claire salen del ERTE y vuelven a trabajar

Tímidos movimientos en torno al que parecía el inminente cierre de la fábrica de Marie Claire de Villafranca del Cid. Al menos 5 empleadas de los 72 trabajadores que se encuentran en ERTE, han regresado durante la jornda del lunes a las instalaciones de la firma textil cuya fábrica se ubica en la vecina comarca castellonense de Els Ports. Fuentes de los propios trabajadores de la empresa han corroborado este hecho. El regreso de estas 5 trabajadoras se produce días después de que, tal y como afirmó el viernes El Periódico Mediterráneo, se especulase con que la empresa Marie Claire estaría negociando con varios inversores para devolver la actividad a la fábrica y evitar así el temido desenlace de una situación que parecía avocada a un inevitable cierre el próximo mes de diciembre.

No obstante, ni los representantes del comité de empresa ni los integrantes de la recién creada Mesa de Villafranca tienen constancia de este hecho. «No nos han informado de nada, no sabemos nada y sobre las supuestas novedades nos hemos enterado por la prensa», afirmó Fernando Safont, presidente de la comarca del Maestrazgo, alcalde de La Iglesuela del Cid y uno de los integrantes de la Mesa. Palabras que reforzaron los diferentes representantes del Comité de empresa que fueron consultados.

Cabe recordar que el cierre de Marie Claire afecta a un total de 280 empleos directos e indirectos de las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat y el Maestrazgo turolense. Solo en la Iglesuela del Cid se ven afectados una treintena de trabajadores, lo que supone el 30% de la población activa de la localidad. Safont estima que gran parte de ellos han buscado otras alternativas laborales en sectores como el transporte, los servicios o la construcción, y otros pocos se han quedado vinculados a la empresa, en situación de ERTE, a la espera de que se defina su futuro.

Las alternativas para la comarca podrían encontrarse en sectores con gran potencial como el turístico. «Creo que tenemos potencial en nuestra comarca por ejemplo para crear empresas de 8-10 puestos de trabajo. El sector turístico tiene un potencial imparable y hay que trabajar en primar otros como el primario o servicios». La citada Mesa de Villafranca se constituyó en junio y cuenta con un equipo estable de trabajo integrado por los alcaldes de Vilafranca, Benassal, Castellfort, Cantavieja, la ya citada Iglesuela; forman también parte los presidentes comarcales del Alt Maestrat, Els Ports y el Maestrazgo, diputados provinciales del territorio, diputados autonómicos, representantes del sector empresarial y grupos de acción local.