Cinco familias son desalojadas en la calle Trinidad de Alcañiz por grietas en sus viviendas

Cinco familias de Alcañiz han tenido que abandonar sus viviendas en la calle Trinidad por filtraciones de agua que han afectado a las cimentaciones de los edificios. El problema surgió hace dos semanas a raíz de un reventón de agua en un inmueble ubicado en esa misma zona del casco antiguo. Durante las reparaciones, se descubrieron los problemas estructurales de las viviendas, presentando algunas de ellas grandes grietas en techos y paredes. En total, se han visto afectadas ocho casas, aunque solo cinco estaban habitadas.

El desalojo se produjo el pasado día 3 de abril y los afectados han pasado estos quince días en viviendas cedidas por el Ayuntamiento o en establecimientos hoteleros de la localidad. «Fue un reventón de agua que ocasionó filtraciones y a raíz de ellos grietas en una de las casas que alertaron a los vecinos. Rápidamente acudieron los técnicos de Aquara que vieron que había un problema con las cimentaciones», explica el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

Este martes comenzaron las obras de arreglo de las grietas con una empresa especializada que está procediendo a la inyección de un producto expansivo que cubre las grietas y evita que el inmueble se siga venciendo. «Será necesario esperar y ver que las grietas no vuelven a salir, pero esperamos que sea una solución que funcione», asegura Estevan.

En este sentido, el alcalde ha apuntado que no todas las casas presentaban grietas, sino que algunas de ellas han sido evacuadas por precaución. Estevan mantiene que se trata de unos trabajos que está llevando a cabo Aquara con una empresa especializada y que la labor del Consistorio se ha centrado en encontrar soluciones habitacionales para todos los afectados lo antes posible. Según sus propios cálculos, las familias afectadas podrían volver a sus casas a lo largo de la próxima semana.

Los vecinos se mantienen a la espera

«Las grietas estaban en el techo de todas las plantas de la casa», relata Paquita Espejo, una de las desalojadas y propietaria de la vivienda más afectada. «El mismo día que vinieron a ver las grietas nos dijeron que teníamos que irnos y nos mandaron al Ayuntamiento. Ese mismo día dormimos en el apartamento que nos han cedido», relata la mujer. Tuvieron que salir de casa con un pequeño equipaje y durante estas dos semanas no han podido acceder al inmueble. Lo mismo ha pasado con el resto de vecinos que también han sido realojados en zonas cercanas. «Por lo menos seguimos siendo vecinos», bromea Espejo.

Grietas en las paredes de la casa de Paquita Espejo./ Imágenes cedidas

La mujer asegura que el reventón de agua se produjo en una tubería de un inmueble que es propiedad del Ayuntamiento, cuya demolición estaba prevista y que, enseguida, comenzaron a aparecer las grietas. Durante estas dos semanas no han podido acceder a sus casas por precaución, aunque Paquita asegura que este miércoles se han acercado a ver como están los trabajos encontrándose con un paisaje desolador. «Están todas las puertas llenas de puntales para sujetar y da hasta miedo», reconoce.

En el caso de Espejo, la casa estaba habitada por ella misma y su marido en una planta y su hijo y su nuera en otra, que ahora tienen que convivir en el apartamento. Por el momento, no tienen constancia de cuando van a poder volver a sus casas, pero no creen que sea en un futuro próximo «A mí me tiene que dejar mi casa como estaba y todas las grietas arregladas», sentencia.

