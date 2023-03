Más de cinco millones y medio de cupones de la ONCE promocionan la Ruta del Tambor y Bombo

La Ruta del Tambor y Bombo vuelve a sonar a nivel nacional, esta vez gracias al cupón del Sueldazo de la ONCE correspondiente al 9 de abril, Domingo de Resurrección. Más de cinco millones y medio de cupones promocionarán en toda España a los nueve pueblos que componen esta asociación -Albalate, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén-, que cuenta ya con más de medio siglo de historia.

Es la segunda vez que la ONCE estampa en uno de sus cupones el inconfundible sello de la Ruta. La primera fue en el año 2012 y ahora, más de una década después, vuelve a hacerlo incluyendo algunas de las declaraciones cosechadas por sus tambores y bombos: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO e Interés Turístico Internacional. Lo hace, además, con los colores tradicionales de los nueve pueblos: negro, morado y azul.

El cupón se presentó este viernes en el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, instantes antes de la emisión de un programa especial de Radio La Comarca alusivo a las Jornadas Comarcales de la Ruta, que se celebran este fin de semana en la capital cultural del Bajo Martín. En la presentación estuvieron presentes -además del presidente de la Ruta, Fernando Galve, y los alcalde de los municipios- Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Aragón, y Pilar Calvo, directora de la Agencia de la ONCE en Teruel. También asistió al acto Iván Alonso, vendedor de la ONCE en Albalate, que hace unos años fue además reconocido por su trabajo en la propia organización.

Gracias a esta iniciativa la Ruta estará presente en numerosos puntos de nuestro país, tal y como señaló Pérez y recalcó Galve, quien también agradeció a la ONCE el haberles tenido presentes en esta ocasión. Además, cada uno de los alcaldes pudo llevarse hasta su municipio una lámina con una imagen del cupón, así como un par de ejemplares para tentar a la suerte.

Hazte con un cupón de la Ruta

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir vía online (www.juegosonce.es) y en establecimientos colaboradores autorizados. Los cupones alusivos a la Ruta ya se encuentran disponibles para todos aquellos que quieran probar suerte.