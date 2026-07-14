La Cineteca Nacional de México proyectará un ciclo de cine aragonés y anuncia las películas en Calanda

No solo de proyecciones se nutre el Festival Internacional Buñuel-Calanda. Son el pilar clave, pero el certamen se sostiene sobre más, entre ellos, generar foros y espacios de encuentro para el público y para el sector, cada vez más profesionalizado en Aragón. La semana comenzó con una mañana en la que se sentaron a hablar profesionales aragoneses y mexicanos.

En el marco de este encuentro que alcanza su tercera edición, se anunció el desembarco del cine aragonés en México con el primer ciclo que organizará la Cineteca Nacional. La directora, Marina Stavenhagen, y el director del festival calandino, Javier Espada, anunciaron los títulos que se exhibirán en los próximos meses.

En un primer programa estará 'El último superviviente a bordo', de Jorge Blas, seguido del multipremiado largometraje 'La estrella azul', de Javier Macipe y en una segunda sesión, estarán 'La opacidad del agua', de Isabel Genis y 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia.

En las otras tres jornadas se exhibirán 'Puedes tú solito', de Silvia Pradas, y 'La ahorcada', de Miguel Ángel Lamata, 'Disonancia', de Raquel Larrosa, y 'Manolo Kabezabolo', de José Alberto Andrés Lacasta, que abrió el festival en 2025. La quinta sesión estará dedicada a Paula Ortiz, que presentará 'El hueco de Tristán' y 'Al otro lado del río'.