Clamor en la cuenca del Matarraña para exigir las 3 balsas laterales y continuar el legado de José María Puyol

«A todas las personas que soñaron, que se ilusionaron, que creyeron en una realidad». Esta cita de José María Puyol ha sido la escogida para el monumento que desde la mañana del jueves preside la balsa de Val Comuna, ya rebautizada con el nombre del maellano. Bajo este legado de quien fuese el presidente del sindicato central de regantes del Matarraña, fallecido repentinamente en agosto de 2020, la totalidad de los agentes sociales y políticos del Matarraña y Bajo Aragón-Caspe exigen al estado que ejecute las balsas de Comellares, en el río Tastavins, Pla de Serrats, en el Algars y Val Figuera en el Matarraña medio. Así se ha puesto de manifiesto durante el acto conmemorativo que ha tenido lugar en Maella.

La escultura está realizada por el maellano Joaquín Herández. En la imagen el presidente del Sindicato de Riegos, Miguel Zurita, junto a la viuda de Puyol, Pilar Claramunt, y sus hijas María y Pilar Puyol./ J.L.

El Cine de la Sinceridad se ha quedado pequeño ante las centenares de personas que han abarrotado el aforo del teatro. El Sindicato Central de Regantes del Matarraña, alcaldes y los presidentes de las comarcas del Matarraña y Bajo Aragón-Caspe; representantes de entidades como la Plataforma en Defensa del Matarraña, agricultores, ganaderos y agentes sociales de toda la cuenca exigen al ejecutivo central la construcción de 3 de las 5 balsas proyectadas en la cuenca del Matarraña y que se acordaron y consensuaron en el Dictamen de La Fresneda de 2005. Precisamente la petición de cumplimiento de este Dictamen ha sido lo más repetido durante toda la jornada.

El Cine La Sinceridad se ha quedado pequeño./ J.L.

Las tres balsas proyectadas y no ejecutadas contarían con una capacidad entre 1 y 5 hectómetros cúbicos y su presupuesto total estaría por debajo de los 50 millones de euros. Su ejecución es vital para asegurar la viabilidad de la agricultura en el tramo alto y medio de la cuenca del Matarraña. También sería decisiva para asegurar unos caudales mínimos en la cuenca baja en caso de encadenar varios años de sequía. Durante el homenaje a título póstumo que todos los agentes de la cuenca han rendido a José María Puyol se han evidenciado las casi dos décadas de incumplimiento de unos históricos acuerdos que pretendían continuar el exitoso modelo iniciado con la construcción de las balsas de La Trapa y Valcomuna de 1 y 2 hectómetros cúbicos de capacidad respectivamente. «Esas balsas revolucionaron la cuenca, nos permitieron asegurarnos el agua, pero es un trabajo que no se completó. Tenemos que seguir luchando por las obras pendientes. Hay consenso y solo necesitamos voluntad política», ha manifestado Miguel Zurita, presidente actual del Sindicato de Riegos.

El acto ha contado con una masiva presencia institucional, de actores sociales y de vecinos de toda la comarca que asistieron al acto de homenaje de José María Puyol./ J.L.

Acompañado por la alcaldesa de Maella, Mireia Bondía, Zurita ha sido el anfitrión de un acto que ha contado con una dilatada presencia institucional. La jornada ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco quien ha defendido el modelo del Matarraña. Ha recordado su presencia en la comisión que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en 2019 y que contó con el respaldo de todos los grupos políticos de la cámara. «Puyol logró la unanimidad de todos los partidos en el Congreso. Es algo bueno y quiero subrayar que los regantes y actores de cuenca tienen en el Gobierno de Aragón un aliado para que el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Ebro -CHE- ejecuten estas obras», ha afirmado Blasco. El consejero, no obstante, ha recordado que se trata de una competencia estatal y reconoció que a pesar de la voluntad del ejecutivo autonómico, se trata de «procesos largos», no obstante, ha enfatizado a los asistentes: «tenéis mi compromiso».

Durante el vídeo se han proyectado imágenes de Puyol, como cuando compareció en el Congreso de los Diputados para explicar el proyecto en 2019./J.L.

También ha estado presente María Dolores Pascual, presidenta de la CHE. Pascual no ha querido aventurarse sobre si las balsas podrían ser una realidad a corto o medio plazo aunque ha reconocido el trabajo llevado a cabo y la utilidad de las balsas ya existentes. Sin embargo ha subrayado que «además de construir infraestructuras de regulación», la cuenca debe llevar a cabo un plan global que recoja las actuaciones sostenibles medioambiental, jurídica y económicamente viables. «Tenemos que hacer un buen diagnóstico de cómo está la cuenca del Matarraña, cuáles son sus principales necesidades y valorar otras cuestiones de la actividad agropecuaria. La regulación es importante, pero no es el único aspecto a tener en cuenta», ha explicado María Dolores Pascual. No obstante, la presidenta de la CHE ha recordado que existe una referencia clara y literal a las balsas en el Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro.

Representantes institucionales junto a Pilar Claramunt, viuda de Puyol, y la nueva escultura./ L.C.

Asimismo, han participado en el acto representantes de los regantes como César Trillo, el director-ejecutivo de Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales y Rafael Romeo, Jefe de Explotación de la CHE y presidente honorífico del Sindicato de Riegos del Matarraña. También asistió a título personal José Luis Pérez, presidente del Canal de Aragón y Cataluña.

«No dar nunca un paso atrás»

Precísamente Romeo ha destacado la «tenacidad» de Puyol y ha sido uno de los que más emotivas palabras ha tenido sobre el trabajo llevado a cabo por el maellano. Los allí presentes han destacado el trabajo llevado a cabo por Puyol que cristalizó en la construcción de La Trapa y de la balsa que ahora lleva su nombre. «Veníamos de tomar unas decisiones como el bombeo de Beceite que se ejecutaron sin hablar ni contar con nadie. Puyol fue un animal social y su papel fue único para reconducir, años después, la situación», explica Romeo. El acto ha contado con la presencia de la viuda de Puyol, Pilar Claramunt, sus nietos y sus dos hijas, Pilar y María Puyol. «Estamos muy agradecidas de este calor humano y a todas las personas que han organizado este acto. Nosotras sabíamos lo grande que era a nivel familiar pero vemos que lo fue también para todo un territorio», han subrayado sus dos hijas.

La nueva nomenclatura de la infraestructura es ya una realidad en los carteles de las carreteras nacional y autonómica. / J.L.

Durante la jornada se ha proyectado un vídeo sobre la vida familiar del maellano, su papel en los consensos del Matarraña y otras facetas suyas como las de cantautor. «El paso que déis adelante no lo retrocedáis nunca» fue una de sus citas utilizadas durante el vídeo. El acto ha continuado con una visita a la balsa de José María Puyol. Allí se destapó la ya citada escultura metálica llevada a cabo por el escultor maellano Joaquín Hernández y que permanecerá ya para siempre en el paraje natural. La jornada ha finalizado con una gran comida de hermandad. «Puyol llevó el nombre de Maella alli donde fue. Fue un símbolo porque se implicaba en todas las iniciativas llevadas a cabo por el municipio», explicó la alcaldesa.

José María Puyol, en junio de 2018, mostrando el funcionamiento de La Trapa al anterior consejero de Agricultura.

Zurita ha resumido, al final del acto, los tres pilares básicos del sindicato: el diálogo; el reconocimiento y mantenimiento del el gran valor ecológico del río Matarraña; por último, el consenso a la hora de establecer las obras de regulación que cubran las necesidades presentes y futuras de la cuenca. «Con el Dictámen de La Fresneda no solo se pensó en el Matarraña, si no en sus afluentes», añade Zurita. El acto se ha producido tan solo un día después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro aprobase destinar 480.000 euros para ejecutar un proyecto de mejora del drenaje de pie de presa del embalse de José María Puyol. A este respecto, la nueva nomenclatura de la balsa ya luce en la carretera autonómica A-1412 y en la nacional N-420.