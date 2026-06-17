El Club Judo Alcañiz comparte tatami con la olímpica Julia Figueroa

El Club Judo Alcañiz vivió un intenso y enriquecedor fin de semana marcado por la formación de alto nivel y la celebración de su tradicional exhibición de final de temporada. Sin embargo, la cita más destacada llegó el sábado en Zuera, donde varios integrantes del club participaron en el II Stage de Judo junto a una de las grandes referentes del judo español, la olímpica Julia Figueroa.

La judoka cordobesa, que representó a España en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 en la categoría de -48 kilogramos, compartió durante toda la jornada sus conocimientos y experiencia con los asistentes. Durante la sesión matinal mostró una de sus técnicas especiales de judo suelo, mientras que por la tarde centró el trabajo en una de sus acciones más características de judo pie.

Desde el Club Judo Alcañiz destacaron la cercanía y disposición de Figueroa, que se implicó en todo momento con los participantes. Para los deportistas bajoaragoneses fue una oportunidad única de aprender junto a una de las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional.

El broche final a la temporada

Al día siguiente, el protagonismo regresó a Alcañiz con la celebración del XXVII Torneo-Exhibición de Judo en el polideportivo municipal. La actividad reunió sobre el tatami a todos los judokas del club, desde los alumnos de las actividades extraescolares de los colegios e instituto hasta los grupos de categorías superiores y adultos.

Durante la exhibición, los asistentes pudieron conocer diferentes aspectos de este deporte a través de demostraciones adaptadas a cada nivel. Uno de los momentos más espectaculares volvió a ser el trabajo de ukemis o caídas, una de las bases fundamentales del judo, que fue ejecutado por los distintos grupos mediante ejercicios y dinámicas variadas.

Los más pequeños realizaron actividades con aros para desarrollar habilidades motrices, mientras que otros grupos mostraron el aprendizaje progresivo de técnicas de pie hasta alcanzar su ejecución correcta. También hubo espacio para simulaciones de competición destinadas a explicar las normas y características de los combates, así como exhibiciones de defensa personal y otras metodologías de entrenamiento.

La jornada sirvió además para poner el broche final a la temporada con la entrega de nuevos cinturones obtenidos tras el trabajo realizado durante todo el curso. Asimismo, se reconoció especialmente a los competidores que representan al club en torneos y campeonatos fuera de Alcañiz.

El fin de semana concluyó en un ambiente festivo y de convivencia entre deportistas y familias, con una comida conjunta y actividades recreativas que pusieron el cierre a un curso marcado por el crecimiento deportivo y personal de los judokas alcañizanos.