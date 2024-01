El colegio alcañizano Juan Sobrarias logra evolucionar en 20 años sus ideas fundacionales

Miguel, con 3 años recién cumplidos, trepa en cada recreo hasta la roca más alta del patio del CEIP Juan Sobrarias de Alcañiz. Justo al lado, unas compañeras de Primaria ensayan en el escenario del anfiteatro una obra escrita por una de ellas. En la cara opuesta de ese montículo de tierra, hasta siete niños suelen deslizarse a la vez por un enorme tobogán. Hay hermanos mayores y pequeños que almuerzan juntos en refugios bioclimáticos de madera; y otros que comparten ese rato con las gallinas. Enfrente, el club de la rana rodea la charca de anfibios. La pista de fútbol cubierta siempre está llena, aunque solo por quienes juegan, porque el resto también tiene ahora con que divertirse. No cabe duda de que la renaturalización del patio es la guinda del 20º aniversario de este centro público bilingüe, que ha sabido crecer siendo fiel a sus ideas fundacionales.

El colegio se construyó en la margen izquierda del Guadalope cuando cruzar el río era para los vecinos sinónimo de «salir de la ciudad». En el curso 2003-2004 no hubo mucha demanda y la pequeña comunidad educativa formó una «familia», que mantiene los lazos bien estrechos pese a que no ha parado de ampliarse. En la actualidad hay casi 400 alumnos matriculados desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria, y pequeños que no han conseguido plaza porque en algunos niveles las radios son altas. Se ha pasado de una vía educativa a dos; y de una docena de profesores a 36, más tres auxiliares de educación especial, un técnico de educación infantil y un fisioterapeuta. También han cambiado las clases: los libros de texto se han esfumado para dar paso a las metodologías activas.

Alumnos de Infantil del CEIP Juan Sobrarias en una clase de psicomotricidad./ María Celiméndiz

Los primeros docentes fueron quienes colocaron los cuatro pilares del colegio. Sin embargo, gracias a la implicación de todos los que han ido llegando después, no solo se han cimentado con éxito, sino que cada vez son más altos. Querían vivir de la mano de la naturaleza y ahora el Juan Sobrarias es el centro elegido por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel para implementar el programa ‘Patios x el clima’. Querían que el idioma vehicular fuera el inglés, y además de tener un convenio con British Council pertenecen al proyecto Erasmus +. Querían innovar en las aulas, y ahora trabajan por proyectos y valiéndose del uso de dispositivos electrónicos siempre que se requiere. Querían sobresalir por su comunidad educativa, y la igualdad e inclusión son sus puntos más fuertes (su centro no tiene ni una sola barrera arquitectónica).

El equipo directivo actual está conformado por Eduardo Nuez (director), Fernando Andreu (jefe de estudios) y Rafael Payán (secretario). Son ellos quienes dan voz a este reportaje, sin embargo, han pedido expresamente que no se les cite a lo largo de él, ya que ellos «no son importantes». «Hablamos en nombre de toda la comunidad educativa, actual y pasada. En los últimos años se han dado grandes pasos, pero eso es porque las líneas ya estaban bien definidas desde antes. Además, no tenemos ningún problema en reconocer que todavía nos gustaría seguir haciendo las cosas mejor», cuentan a La COMARCA.

El bilingüismo se comprueba viajando

El Juan Sobrarias es desde hace 15 años un centro bilingüe gracias al convenio con British Council. La primera promoción que salió del centro se encuentra ahora en Bachillerato y este año se graduará la séptima generación. En total, en el Bajo Aragón Histórico hay cuatro colegios públicos de Educación Infantil y Primaria con este programa que imparte el 40% de las horas lectivas en inglés. Los otros son el Juan Lorenzo Palmireno en Alcañiz, El Justicia de Aragón en Alcorisa y el Compromiso de Caspe. Los alumnos reciben en este idioma tres asignaturas: Science (Ciencias Naturales y Sociales), Literacy (Inglés) y Arts & Crafts (Plástica).

Desde hace tres años los estudiantes del Juan Sobrarías pueden poner a prueba sus conocimientos en inglés gracias al proyecto europeo Erasmus +. Todo el alumnado de 5º y 6º de Primaria tiene la opción de salir al extranjero durante cinco días a coste cero para las familias. «Nosotros somos la escuela pública y lo tenemos muy claro. Estamos aquí para paliar desigualdades y no generarlas. Les damos a todos la oportunidad de descubrir que después de 8 y 9 años estudiando un segundo idioma son capaces de ir a Malta y saber cómo pedirle a alguien que les haga una foto o cómo pagar un regalo para sus padres. Esa es la esencia del bilingüismo, poder desenvolverse con soltura en situaciones cotidianas», explica el equipo directivo.

Una profesora del programa British Council imparte clase en Infantil./ María Celiméndiz

Un grupo de docentes es el encargado de buscar otros colegios europeos que compartan los mismos objetivos que el Juan Sobrarias (TIC, idioma, inclusión y medioambiente) para diseñar proyectos conjuntos. Durante todo el curso se trabaja en esa acción, que incluye visitar al otro centro, así como recibir a los alumnos extranjeros. El primer viaje que se realizó hace dos cursos fue a Francia y el año pasado a Malta. En este 2024, se visitarán tres países. Más de 40 estudiantes irán a Malta, 22 a Suecia y 20 a Austria. En este último país, además, se alojarán con familias, una forma de intercambio que experimentarán por primera vez.

Enseñanzas que recrean situaciones de vida

Los libros de texto dejaron de ser el pan de cada día de los alumnos de este colegio alcañizano hace cuatro años. La introducción de las metodologías activas comenzó antes en Infantil y, tras la experiencia positiva, se trasladó a Primaria. Los estudiantes trabajan por proyectos -a partir de textos- que aúnan las diferentes asignaturas. Cada trimestre tienen dos proyectos que parten de Science, uno de Ciencias Naturales y otro de Ciencias Sociales. Se elige esta materia ya que se enseña en inglés, que es lo vehicular. El profesorado de cada nivel se reúne para vincular el contenido curricular de las distintas asignaturas a ese proyecto. Si alguna de ellas no cuadra, se imparte por su cuenta.

Por ejemplo, en 5º de Primaria les ha tocado estudiar España en Ciencias Sociales y el proyecto ha girado en torno a organizar un viaje a la provincia que quisieran. Además de aprender geografía o los climas, han obtenido otros conocimientos a través de otras asignaturas. En Educación Física han conocido los juegos tradicionales de Aragón y se les ha pedido que de cada Comunidad que quisieran visitar tenían que buscar un juego tradicional para mostrarlo en clase. En Plástica, han elaborado una maqueta con las mesetas y ríos. En Matemáticas, han aprendido a manejar el dinero, ya que tienen que comprar su estancia en el hotel, y las medidas, para saber calcular cuántos kilómetros tienen que recorrer en autobús o avión.

La evaluación final ha consistido en exponer a sus compañeros de nivel el viaje que han preparado. Además, durante el proceso, si algún profesor lo ha considerado oportuno, ha podido realizarles exámenes para calificar contenidos concretos. «Después de este proyecto saben que a Galicia es mejor irse de vacaciones en una época del año que en otra por el clima que tiene. Esto les es más útil que memorizar que esa comunidad tiene un clima atlántico que provoca lluvias durante tres meses», subraya el equipo directivo.

Las clases se apoyan desde el curso 2012-2013 en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuando así se requiere. Los alumnos, que son formados en competencias digitales, tienen a su disposición ordenadores portátiles y tablets de uso común. Además, desde 4º de Primaria, cada estudiante cuenta con su propio portátil sin ningún coste para las familias. Por otro lado, tanto alumnado como profesorado tiene cuenta en Workspace para poder trabajar de forma online.

La educación se complementa con varios programas educativos promovidos desde DGA como ‘Leer Juntos’, ‘Ajedrez a la Escuela’, ‘Conexión Matemática’ o ‘Detección y Desarrollo de Capacidades’. También desde el propio colegio surgen proyectos que, igualmente, son liderados gracias a la implicación de los profesores. Un ejemplo es la biblioteca; la ludoteca-sala de juegos inteligentes; el gallinero y el huerto del patio; o las actividades deportivas, que incluyen marchas senderistas nocturnas e inclusivas con toda la comunidad educativa. Uno de los objetivos del Juan Sobrarias es que «lo curricular tenga sentido en el barrio y en la localidad» y, por eso, siempre que pueden abren sus puertas. Otro ejemplo más es el Sobrarias Folk, un festival que ha recuperado las albadas de Alcañiz.

Un patio puede inspirar una obra de teatro

Debido al entorno natural en el que el colegio fue edificado, uno de sus lemas ha sido siempre el cuidado y la conservación del medioambiente. «Nuestro ADN está en él. Aquí ha habido muchos padres forestales y agentes de protección de la naturaleza y hemos vivido de la mano con ellos», señala el equipo directivo. Por eso, no es de extrañar que en su patio haya desde hace años un huerto y un gallinero. Hace tres cursos el Gobierno de Aragón lanzó el programa ‘Patios x el clima’ y el Juan Sobrarias presentó un proyecto porque «no podía ir más en su línea». Su propuesta convenció y fue el centro seleccionado en la provincia de Teruel para renaturalizar el patio.

«Nosotros habíamos hecho ya pequeñas intervenciones. Sin embargo, ahora hemos conseguido diseñar muchos espacios que invitan a otro tipo de interacciones. Por ejemplo, espacios de acogimiento, refugios bioclimáticos, troncos y piedras para trabajar el equilibrio, túneles, un anfiteatro, una charca de anfibios o un tobogán. Antes el 20% del alumnado ocupaba el 80% del espacio, que casi siempre era para jugar a fútbol», detalla el equipo directivo. El objetivo que siempre se había perseguido era poder salir al patio a dar clase, sin embargo, ahora se ha dado un paso más, que es que «las cosas que suceden ahí fuera tengan cavidad dentro del contenido curricular». «Una alumna de 4º ha creado una obra de teatro y la ensayan en el escenario durante los recreos. Eso no lo inspira una pista cemento», ejemplifican.

Los propios recursos del patio se emplean para los proyectos educativos. Si se está abordando la alimentación, los alumnos pueden trabajar el huerto y preparar recetas con las hortalizas en la cocina del centro. También pueden cuidar a las gallinas y con los huevos preparar bizcochos saludables. Como dato relevante, el Juan Sobrarías pertenece a la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud desde el curso 2009-2010, por lo que «cuida de todos los determinantes -alimentación, descanso, actividad física…- que hace que su comunidad educativa sea más sana y saludable».

Por otro lado, el nuevo patio ha terminado con la división entre el alumnado de Infantil y de Primaria. «Los mayores cuidando de los pequeños, y los pequeños interactuando con los mayores. Eso es un regalo impagable que se están haciendo los unos a los otros», destaca el equipo directivo.

Celebración del 20º aniversario

El CEIP Juan Sobrarias celebrará durante los próximos meses diferentes actividades para conmemorar su 20º aniversario. La más importante será la inauguración del patio renaturalizado. También se quiere repintar el grafiti del dragón que hay en la fachada central, crear un ‘lipdub’ (un vídeo musical en el que un grupo de personas sincroniza sus labios, gestos y movimientos con una canción) al igual que ya se hizo en el décimo aniversario, montar una exposición fotográfica de los 20 libros de los 20 años del colegio y hacer una obra de teatro con familias del antiguo alumnado. Además, se diseñará un logo del 20º aniversario y se venderá merchandising (pulseras de tela, mochilas…) con él, así como con símbolos que aluden al centro como el autobús inglés o la gallina.

La culminación del aniversario será la jornada de convivencia y la cena que habrá al final de este curso 2023-2024. Todo el mundo que, de alguna u otra manera haya estado relacionado con el centro en estas dos décadas, podrá asistir.