La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos celebra su 20 aniversario

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos celebró este miércoles en el Museo MWINAS la gala conmemorativa de su 20 aniversario. Esta institución quedó conformada hace ahora dos décadas tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 11/2002 de Creación de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Dentro de Aragón es la delimitación comarcal número 27, la penúltima en nacer, y está compuesta por nueve municipios: Alloza, Alacón, Ariño, Andorra, Crivillén, Gargallo, Ejulve, Estercuel y Oliete. Tal y como recordó su actual presidenta, Marta Sancho, tuvo su germen en la Mancomunidad Sierra de Arcos. No obstante, desde su creación la comarca ha evolucionado notoriamente, pasando de los 12 trabajadores iniciales a los 70 actuales. «Somos prestadores de servicios y esa cercanía no la puede asumir nadie más. Los servicios requieren de personal y de gestión, sin la comarca 8 de los 9 pueblos no podrían contar con ellos», reconoció.

Sirvió la cita en el MWINAS, que estrenaba además nuevo recurso turístico, para reconocer la labor de quienes forman y han formado parte de la comarca en estas dos décadas, y también de los colectivos que colaboran activamente con ella. Durante la velada se entregaron placas conmemorativas a los voluntarios de la Asociación Pozo de San Juan, a Protección Civil, a los trabajadores comarcales y a los profesionales de los Centros de Salud de Alcorisa, Muniesa y Andorra. Todos los homenajeados dedicaron al público unas palabras de agradecimiento, poniendo de manifiesto la voluntad de continuar trabajando por los nueve pueblos.

Además, se entregó una insignia de plata a los cinco expresidentes: Manuel Félez (2002), José Fernando Casaus (2002-2007), Ángel Calzada (2007-2011), Manuel Alquézar (2011-2015) y Antonio Donoso (2015-2019). Todos ellos recordaron su paso por la institución, haciendo hincapié en la importancia de la comarca como prestadora de servicios. Agradecieron igualmente la labor de todos los trabajadores que en estos 20 años han dedicado su esfuerzo y cariño a construir comarca.

El momento más emotivo de la tarde llegó con el recuerdo a los alcaldes que en estos años han fallecido en el cargo: Ángel Val (Estercuel), María Josefa Lecina (Crivillén) y Jesús Lecina (Crivillén). Sus familiares recogieron una placa y un ramo de flores en su honor, agradeciendo a la comarca el reconocimiento al trabajo de sus familiares.

Tras el cóctel, celebrado también en el museo, todos los asistentes pudieron llevarse un detalle alusivo a la celebración elaborado por ‘El Noveno Corral’, una empresa de nueva creación dedicada a la cerámica y ubicada en Alloza.