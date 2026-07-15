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15 JUL 2026|

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Los comerciantes de la calle Gumá de Caspe salen «con pocas expectativas» tras la reunión con el Ayuntamiento

Las obras dejarán la vía de un único sentido y los comerciantes quieren mantener las dos direcciones. Aunque el consistorio advierte de que no puede paralizar las obras ni poner en riesgo la subvención

La alcaldesa Ana Jarque al inicio de la reunión con los comerciantes de la calle Gumà / Jesús Burgos
La alcaldesa Ana Jarque al inicio de la reunión con los comerciantes de la calle Gumà / Jesús Burgos

Jesús Burgos15 07 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Caspe y los comerciantes de la calle Gumá han mantenido este miércoles una reunión para abordar el malestar generado por la nueva ordenación del tráfico prevista dentro de las obras de reurbanización de una de las principales vías del municipio.

Durante la reunión, celebrada a las 13.30 en la sala de plenos, el equipo de gobierno ha expuesto el proyecto de remodelación y ha escuchado las reivindicaciones de los comerciantes, cuya principal demanda pasa por conservar la doble circulación en la vía al considerar que la conversión de esta en una calle de sentido único de entrada "perjudica la actividad económica del centro".

La alcaldesa, Ana Jarque, ha asegurado que el consistorio estudiará las peticiones planteadas. "Ha sido una reunión en la que se ha puesto de manifiesto el interés de los comerciantes y en la que se les ha escuchado. Ahora, vamos a tratar de solucionar las cuestiones planteadas", ha explicado.

No obstante, ha dejado claro que existen límites técnicos y administrativos que el consistorio debe cumplir. "Nos hemos comprometido a ver la viabilidad. Pero no podemos bloquear la obra ni incumplir los plazos de la subvención", ha subrayado.

Explicaciones tardías y una tensa reunión

Los representantes del comercio han valorado positivamente haber podido trasladar directamente sus preocupaciones al Ayuntamiento, aunque lamentan que esta explicación del proyecto haya llegado cuando las obras ya están en marcha. "En primer lugar, nos han explicado el proyecto a todos los comerciantes, porque hasta ahora no habíamos tenido esa información. Nos han expuesto su punto de vista y luego nos han dejado aportar lo que pedíamos, que es mantener el doble sentido", ha explicado Gema Tomás, la representante de los comerciantes.

Sin embargo, ha reconocido que el encuentro ha estado marcado por momentos de tensión. "Parecía que no querían escucharnos y no se comprometían. Nos han dicho que el proyecto se había publicado y que no ha habido alegaciones, pero somos comerciantes y no nos dedicamos a estar viendo el pleno todos los días", ha detallado.

El riesgo de perder la subvención

Uno de los aspectos que más ha preocupado a los asistentes ha sido la explicación del Ayuntamiento sobre las consecuencias que tendría modificar el proyecto una vez iniciadas las obras.

Según ha detallado el consistorio, cualquier cambio de calado obligaría a redactar una modificación del proyecto e incluso a paralizar temporalmente los trabajos, comprometiendo el cumplimiento de los plazos exigidos por la DPZ para mantener la financiación.

"Nos han explicado que para poder hacer algún cambio habría que hacer un proyecto nuevo o una modificación, tendrían que paralizar la obra y, si no terminan antes de septiembre, perderían la subvención", ha señalado Tomás.

Pese al compromiso municipal de estudiar la viabilidad de las propuestas, la comerciante ha reconocido que el colectivo ha salido de la reunión con pocas expectativas. "La verdad es que estamos muy desilusionados porque no creemos que puedan hacerlo", ha lamentado.

No descartan nuevas movilizaciones

Los comerciantes permanecerán ahora a la espera de la respuesta del Ayuntamiento, aunque advierten de que seguirán reivindicando cambios si finalmente el proyecto continúa sin modificaciones. "Somos muchos los que queremos seguir luchando. Si no conseguimos lo que queremos, haremos una manifestación o lo que haga falta. Tendremos que informarnos, porque no nos dedicamos a esto, pero luchar seguro que queremos luchar", ha concluido Gema Tomás.

El encuentro llega apenas unos días después de que el colectivo registrara cerca de un centenar de firmas y se reuniera para colgar carteles y pancartas en Plaza Aragón para reclamar que se mantenga el doble sentido de circulación.

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