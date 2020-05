El comercio de cercanía demanda concreción en las normas de seguridad

El comercio de proximidad comenzó este lunes a levantar las persianas pero con muchas dudas por resolver. Desde la Asociación Provincial de Comercio de Teruel consideran que, aunque la cita previa «se está llevando a cabo de forma correcta», en la orden del BOE «falta concreción».

Aseguran que la premura en las tomas de decisiones no pone sencillo una apertura con garantías. «Asumimos nuestra responsabilidad como industria y comercio y hay que tomar todas las medidas de seguridad pero que nos digan cómo y las ejecutaremos», dijo el vicepresidente de la Asociación, el alcorisano José Luis Guillén. En calzado y textil «saben que hay que desinfectar pero sin detalle de tipos de prendas, productos… No hay información ni formación. De hecho, se habla mucho del ozono pero no sabemos hasta qué punto se puede usar», reflexionó. «Hemos abierto a expensas de si cumplimos o no la ley», aseguró en este sentido.

El trabajo de cara al futuro inmediato se está llevando «en contacto directo» con instituciones como DGA. El comercio reivindica su espacio en las políticas, así como un plan estratégico que se asiente sobre tres pilares básicos: digitalización, dinamización y una financiación que puede ir desde partidas hasta bonos para pequeño comercio. «En-tiendo que legislar para todo tipo de comercio no es fácil pero las medidas que se toman son generales y algunas son injustas. Ningún BOE se refiere a los multiservicios por ejemplo», apuntó.

Por el momento, desde las asociaciones, tanto la provincial como las locales, centran su esfuerzo en trasladar informaciones oficiales y asesoramiento. «No es momento de decisiones de despacho, hay que bajar a la calle y estar cerca de nuestros asociados», concluyó Guillén.

Pevención, test y cautela antes de dar el pistoletazo de salida

CEOE Aragón hizo saber esta semana que facilitará a sus empresas asociadas diferentes tipos de pruebas diagnósticas de coronavirus para prevenir el contagio tanto entre trabajadores como a clientes. Este servicio se centralizará desde Zaragoza y las empresas deberán contactar con ellos para solicitar las pruebas, que se ofrecerán «a un coste muy competitivo».

Y es que según apuntan desde la patronal, la prevención es clave para ir retomando poco a poco la actividad comercial en la comunidad autónoma. En nuestra provincia, según informa Ángel Muela, presidente de CEOE Teruel, los pequeños comercios han decidido ser cautos en estos primeros días de la Fase 0. «En general, los que tenían posibilidades de abrir este lunes se reservan para la próxima semana. Hay mucha inquietud con los EPIs y las nuevas normativas de prevención de riesgos laborales», explicó Muela.

Precisamente por ello, quiso transmitir la gran «responsabilidad» de los empresarios de la provincia están demostrando. «Todos ellos están muy pendientes de cumplir con los términos legales que se están marcando», añadió. Los diferentes sectores han arrancado esta semana de forma desigual, con la mira puesta en las normativas, y ya listos para dar el pistoletazo de salida la próxima semana, inmersos previsiblemente ya en la Fase 1 de la desecalada.

Los multiservicios, salvavidas en muchos pueblos

Durante esta crisis los multiservicios rurales han resultado de vital importancia para muchos pueblos. Con una red compuesta por 81 multiservicios en toda la provincia turolense, desde la Cámara de Comercio claman ahora que estas «tiendas de los olvidos» no se abandonen una vez se restablezca el gran comercio. «Hoy que están suponiendo que todos tengamos la nevera llena hemos de conseguir que cuando todo regrese a la normalidad sigamos concienciados y apostando por el consumo local», recalcó Nuria Ros, responsable del departamento de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Teruel.

Para ello, desde la Cámara y en Colaboración con la Diputación Provincial trabajan en una campaña que ponga el foco en estos pequeños comercios, que también han tenido que adaptarse a la crisis haciendo reparto a domicilio para aquellos vecinos de riesgo que no podían salir de sus casas, y que en el caso de la mayoría de poblaciones pequeñas son muchos a causa del envejecimiento. «Han cumplido un papel vital en estos días», recalcó Ros.

La campaña intentará transmitir dos mensajes: «Uno positivo, porque estamos apostando por la supervivencia del medio rural; y otro negativo, porque no deja de significar que 81 municipios de la provincia se han quedado sin la iniciativa privada y se haya tenido que echar mano para dar ese servicio mínimo a sus habitantes».

Los sindicatos, vigilantes de que no se relaje la seguridad

Desde las organizaciones sindicales afrontan el regreso a la actividad laboral, vigilantes de que no se produzca una relajación en las medidas de seguridad y de que se cumplan las nuevas normas en higiene y protección del Covid-19. «Lamentablemente, habrá gente que se quedará atrás porque ya antes de la crisis había personas de mediana edad en situación difícil por desempleo. Nos viene una crisis peor que la de 2008», dijo el secretario comarcal de CCOO en Andorra Sierra de Arcos, Antonio Jiménez.

En cuanto al papel de las uniones sindicales, para el bajoaragonés, se abre una época en la que «creo que se está volviendo a valorar a los sindicatos en esta vuelta al trabajo», apuntó. «Durante toda la cuarentena y ahora también los teléfonos funcionan las 24 horas y no han parado de sonar», reflexionó. Muchos trabajadores se han encontrado con nuevas situaciones en sus empresas. «Buscan asesoramiento laboral, exponen dudas o nos envían denuncias si alguien percibe que no se cumple alguna de las medidas», indicó. Para Jiménez, los sindicatos, «ahora más que nunca» deben estar del «lado del más débil» y velando porque no se recorten los derechos de los trabajadores. Recordó que el territorio se enfrenta en mes y medio al cierre de la Central Térmica de Andorra y con él, a la pérdida de cientos de puestos de empleo.

Conexión entre empresarias para resurgir con más fuerza

El mensaje que circula en el seno de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias (ARAME) es de positividad para la «nueva normalidad». Alrededor de 150 mujeres forman parte de esta agrupación a las que se han añadido más. Es ahora, más que nunca, el refugio para muchas donde encuentran herramientas, sinergias y también comprensión. «Esta crisis viene con incertidumbre prolongada y con limitaciones muy severas para el desarrollo del negocio y estamos en un momento de expectación», explica la bajoaragonesa, Ana Cristina Esteban, Vicepresidenta 2ª de ARAME. «Algunas socias vienen reforzadas de la crisis de 2008», apunta. «Hay sectores que lo están pasando muy mal pero dentro de eso, se luchará. Viene en el carácter de toda mujer y además, empresaria. El sentir general es que de esta salimos sí o sí».

Han seguido con talleres vía telemática y actividad en redes sociales además de crear el ‘Comité de refuerzo’ en el que se ofrecen sus servicios de forma altruista. Esteban, como responsable de Alcanalytics, ofrece los suyos como consultoría de estadística y marketing digital. Respecto a la situación general, personalmente considera que «habrá negocios que verán que no son viables y cerrarán y quizá el empresario abra otra cosa, otros se reinventarán, otros saldrán adelante… pero todos se darán cuenta de que necesitan más canales de venta y eso, como se está viendo, pasa por la digitalización», concluye.