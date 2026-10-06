Comienza la restauración del mausoleo de Vicenta Estrada, devorado por los líquenes en el cementerio de Alcañiz

Los andamios ya rodean al mausoleo de Vicenta Estrada, una obra del neoclásico tardío que desde finales del siglo XIX da la bienvenida a quienes entran al cementerio de Alcañiz. Sin embargo, a pesar de su singularidad, había pasado desapercibido hasta que hace un par de años el escultor y profesor alcañizano Jorge Egea comenzó a investigar. Lo hizo a través del Instituto de Estudios Turolenses (IET) y puso en valor la autoría de Faustino Nicoli, escultor con más obras en Madrid en palacios y también en otros cementerios como el de Avilés (Asturias) y Granada. Una de las conclusiones del estudio fue la necesidad de restaurar el mausoleo alcañizano para evitar el avance del deterioro.

La estatua del mausoleo de Vicenta Estrada destaca en el cementerio de Alcañiz. La conservadora Pilar Martínez trabajando sobre ella. / B. Severino

Los trabajos han comenzado y se estima que se alarguen hasta comienzos del próximo mes de noviembre. La semana pasada se colocó el andamio y comenzó la intervención que ya se aprecia. El daño más notorio que presenta a simple vista es la colonización biológica de los líquenes producto de la interacción de la tierra con la piedra. "La piedra se adapta al medio en el que está, y los microorganismos se alimentan de ella. Tenemos la parte reproductora del liquen que es la visible y que cubre la superficie, pero por dentro están las hifas, las raíces con la que se nutren los líquenes y causantes de microfisuras", explica Pilar Martínez. Es restauradora y conservadora en Metodologías para el Patrimonio (METOPA), empresa especializada en patrimonio y con experiencia en el territorio en intervenciones en Alcañiz, Valderrobres, Albalate sobre un retablo de La Puebla de Híjar o en la cárcel de Urrea de Gaén.

Ardua tarea de retirada de liquenes de fragmentos del mausoleo de Vicenta Estrada en Alcañiz. / B. Severino

El primer paso ha consistido en aplicar biocida para que los microorganismos se vayan desprendiendo y proceder a su retirada con una limpieza mecánica. El producto también previene de que vuelva a salir. El objetivo es que "no vaya a más", ya que no existe riesgo de colapso pero sí de sufrir un mayor deterioro. Algunos líquenes han llegado a teñir la superficie de un color oscuro, por lo que se "llegará hasta donde sea posible" siempre sin dañar la piedra. "Quizá hay que verlo también como una patina que se ha creado en la piedra con el paso del tiempo, esta escultura está al aire libre y lo que ha sufrido también forma parte de su historia. No va a quedar como recién hecha, pero ese no es el objetivo", aclara.

El mausoleo estuvo rodeado por una cadena o barandilla anclada a pequeños pináculos en los que quedan restos de cobre. De los pequeños pilares solo quedan dos en los que se está trabajando para recuperarlos.

Martínez sujeta una de las partes del velo desprendida. Se suponía añadida más tarde a la escultura obra de Nicoli. / B. Severino La escultura del mausoleo de Vicenta Estrada en restauración y sin la parte de velo añadida. / B. Severino

La mayor pérdida está en la escultura. Le falta una mano y la gran cruz que se supone que sujetaba y que ha desaparecido. El problema que presenta es una fisura en el velo que ejerce de canal a la entrada de lluvia. Una parte del velo corresponde a un añadido posterior que se está analizando. La restauración incluye el cosido de fragmentos que han quedado separados y la reintegración de parte volumétricas perdidas antes de que sigan siendo una entrada a filtraciones. En última instancia se valorará una hidrofugación, es decir, un repelente de agua que evite que la piedra siga absorviendo la humedad.

El principio de un plan de conservación

La restauración se ha concebido como un punto de partida de una atención continuada. El éxito de la conservación dependerá de la creación de un plan de conservación a seguir y a aplicar. "A veces basta con mantener una limpieza constante, no es más, pero hay que ver cada caso concreto", apunta Martínez. Se valorará junto al área de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz, desde donde se han destinado más de 4.000 euros a esta intervención de restauración.

"Veremos qué le conviene más, porque no vamos a poner un tejado para cubrirlo, pierde todo el sentido. Lo que sí está claro es que este mausoleo tiene que estar en condiciones porque, además del valor artístico, cuenta historia local", dice el concejal, Carlos Andreu.

Pilar Martínez, restauradora y conservadora en METOPA, retirando líquenes del mausoleo de Vicenta Estrada del cementerio de Alcañiz. / B. Severino

Visitas teatralizadas en Todos los Santos

La presentación del resultado de la restauración se verá en Todos los Santos, en unas jornadas que el Ayuntamiento ha preparado con tres sesiones muy diferentes aunque conectadas en la temática. Esta programación especial parte del deseo de "ofrecer más alternativas aparte de Halloween" con una visión "centrada en la tradición local". El viernes día 30 de octubre, a las 20.00, la historiadora del Arte y divulgadora de Patrimonio Montserrat Oliva, impartirá una conferencia sobre 'Patrimonio funerario: arte, ángeles, memoria y belleza'. Será en la sede de El Cachirulo Teresa Salvo.

El sábado día 31 a las 11.00 en el cementerio de Alcañiz, Jorge Egea y Pilar Martínez darán a conocer el resultado de la restauración del mausoleo de Vicenta Estrada. Será con una visita teatralizada. Esta misma fórmula será empleada el domingo 1 de noviembre a las 12.00 en la Rehuerta. José Antonio Benavente explicará la rehabilitación de tumbas visigodas.

"Queremos que el cementerio no sea un lugar de visita puntual, sino que sea entendido como un espacio de memoria, historia y arte, además de conocimiento de nuestra propia ciudad", dice Andreu. "Todo se hace desde el respeto a quienes descansan en el cementerio, y es una manera de honrar su memoria porque la historia de la ciudad no se entiende sin quienes nos precedieron", añade el concejal.