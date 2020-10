Tras agotar la vía judicial en España, las Cortes de Aragón abrieron una comisión de investigación en 2019 que, lejos de aclarar algo sobre el caso de la Helitransportada, sirvió para agotar todavía más a las familias. Fue el último varapalo para ellas, y así lo recuerdan estos días, cuando el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha fallado que no hubo un «juicio justo» en España. Apenas duró cinco meses y por ella pasaron seis comparecientes, entre ellos, los abogados. También participaron representantes de INAER AVIATION SPAIN e INAER MAINTENANCE, así como el gerente de SODEMASA o el director general de Gestión Forestal en el momento del accidente.

No obstante, algunos de los responsables de la pieza defectuosa que provocó la tragedia se negaron a acudir alegando que no era competencia de las Cortes realizar esta Comisión. Las familias, con Marisol Salafranca como portavoz, realizaron un escrito para pedir que se prorrogara la Comisión a la legislatura actual, sin embargo la propuesta no salió adelante. «Nosotros queríamos responsabilidades políticas que no se han buscado y en tres meses consideramos que no ha dado tiempo a nada», dijo Salafranca en su momento.

«Lo de la comisión fue horrible, un punto y aparte. El mismo día que se mataron había 200 tíos con corbata en Teruel, pero nos demostraron que lo único que esperaban era salir en la foto», reflexionó ayer el padre de Javier Benaque. «Fue vergonzoso, no sirvió para nada», refrendó Montse Thomson. A nivel político, ni siquiera hubo acuerdo en las conclusiones.

El dictamen final se aprobó con la abstención de Podemos que, por otra parte, fue el partido que presidió la Comisión. Lo hizo la alcañizana Marta Prades. «No íbamos a votar en contra de un Dictamen que compartimos y en el que hemos trabajado intensamente», pero tampoco «podíamos votar a favor y desoír la demanda que nos hicieron las familias solicitando la retirada del Dictamen y una nueva oportunidad para saber la verdad», señaló en su día Prades.

Esta semana, la diputada subrayó que «no se podría haber hecho mucho más» ya que no era competencia de las Cortes de Aragón investigar, sino del Congreso de los Diputados. Por ello, derivaron peticiones a la Comisión creada en la Cámara Baja para investigar el accidente de Spanair en el que fallecieron 154 personas. Prades aseguró desconocer cómo está el asunto.

También formaron parte de esta comisión los diputados Fernando González Celaya (PP), Herminio Sancho (PSOE), Berta Zapater (PAR), Ramiro Domínguez (Ciudadanos) y Carmen Martínez (CHA).