La Comisión Europea investigará la ordenación de las renovables en la provincia de Teruel

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, ha informado a Teruel Existe de que se ha admitido su petición por la “falta de evaluación ambiental estratégica de la planificación de energías renovables en la provincia de Teruel, y en particular de 22 parques eólicos y dos macro plantas fotovoltaicas en la Comarca del Maestrazgo”. El escrito remitido desde Bruselas con fecha del 4 de febrero, recoge que la petición se ha declarado admisible por ser considerada “asunto que entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. Trasladan en su respuesta que han pedido a la Comisión Europea “que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”.

Teruel Existe ha anunciado esta respuesta en una rueda de prensa en la que el coordinador del grupo de energía y medio ambiente del Movimiento ciudadano, Jesús Villamón, ha recordado que enviaron esta “demanda de auxilio” el 14 de julio de 2021, para denunciar “una sobresaturación en la provincia que parece no tener fin y una implantación al margen de cualquier Ordenación del Territorio”.

Teruel Existe advirtió a la citada Comisión de que “en Aragón, la única regulación ambiental a las que se someten las plantas de renovables es una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria”, y que pese a que han pasado dos décadas de la aprobación de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, “no se están sometiendo los proyectos a evaluación ambiental estratégica y se incumplen tanto ésta como otras Directivas Europeas”.

Detallaron que “el Plan Energético de Aragón que rige actualmente, todavía es el correspondiente al periodo 2013-2020, y no cuenta con la Evaluación Ambiental Estratégica, sino tan sólo con un Informe de Sostenibilidad Ambiental”, al igual que el Decreto eólico por el que todavía se regulan los procedimientos de priorización y autorización de instalaciones en Aragón. La Comunidad tampoco ha desarrollado la “Evaluación ambiental de planes y programas” que introdujo la legislación española en 2006.

Villamón ha explicado que la evaluación “ordinaria” implica que “se está realizando la valoración proyecto a proyecto, partiendo del estudio que presentan las empresas promotoras realizado en base a su rendimiento económico”. Para Teruel Existe, “la estrategia de fraccionamiento de proyectos pretende evitar la evaluación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que se limite al ámbito de las instituciones aragonesas, concretamente del INAGA, evitando una valoración en conjunto del proceso de implantación de estos megaproyectos y su afección al territorio”.

«Irregularidades y deficiencias»

La Comisión de Peticiones europea recibió información acerca del trabajo de las alegaciones que el Movimiento ciudadano Teruel Existe está realizando, donde se aprecian irregularidades y deficiencias recurrentes y comunes en todos los grandes proyectos en la provincia, como “su implantación dentro de Áreas protegidas incluidas en la Red Ecológica Europea Natura 2000, en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), en Áreas de Recuperación de aves, algunas “en peligro de extinción”, en ámbito LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), o la invasión de espacios pertenecientes a Parques Culturales (Maestrazgo, Río Martín, Chopo Cabecero). Villamón también ha recordado que hay proyectos previstos en zonas del Parque Geológico de Aliaga, la Sierra de Albarracín, o la Comarca del Matarraña, “donde muchas familias viven del agroturismo sostenible y el turismo de calidad que se está poniendo en grave riesgo,y donde han manifestado el rechazo social a los proyectos”.

Para Villamón, “sin Evaluación Ambiental Estratégica se deja de considerar y valorar los paisajes de mayor calidad y de mayor fragilidad, a pesar del enorme impacto paisajístico, social y económico que producen las instalaciones”.

Evaluación Ambiental Estratégica

Por todo lo expuesto, Teruel Existe solicitó a la Comisión de Peticiones “la suspensión administrativa de todos los proyectos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas que se están desarrollando en la Provincia de Teruel hasta ser sometidos a la correspondiente y adecuada Evaluación Ambiental Estratégica, con su “Declaración de repercusiones sobre la Red Natura 2000”. También solicitaron la desestimación del proyecto “Clúster Maestrazgo” compuesto por 22 parques eólicos y dos macro plantas fotovoltaicas”.

Jesús Villamón trasladó la necesidad de que las administraciones implicadas “desarrollen cuanto antes un Plan para la implantación ordenada de fuentes de energías renovables”. Para el Movimiento ciudadano, es preciso que la administración “lidere la implantación de renovables con una ordenación previa y una regulación precisa, que se desarrolle escuchando a los expertos y la ciudadanía y los sectores ya instalados en el territorio”.

La avalancha de megaproyectos

Desde Teruel Existe destacan que desde la fecha en que se presentaron estos escritos, a mediados de julio de 2021, “se ha incrementado la avalancha de presentación de proyectos, muchos de ellos en zonas de alto valor paisajístico, en la provincia, en la comunidad autónoma de Aragón y en otras muchas zonas de la España Vaciada”, asegurando que en la provincia de Teruel “en la actualidad, los proyectos presentados rozan el 15% de ocupación del territorio, con 110 centrales eólicas, sin contar los fotovoltaicos”.

El portavoz del Movimiento ciudadano ha destacado que Teruel Existe ha desarrollado un total de 24 actos de alegaciones, a un total de 71 centrales, que suman 627 aerogeneradores. Con toda la información sobre la que se ha trabajado, han elaborado un mapa de la provincia que refleja la ubicación de parques eólicos y aerogenarodores, ejecutados (en rojo), en proceso (en amarillo) y proyectos en exposición pública (en verde). Para Villamón pone en evidencia “la invasión del territorio y muy especialmente de la zona este, próxima a Cataluña, con la intención de derivar la energía a otras zonas del país y de Europa”.

Mapa realizado por Teruel Existe sobre la implantación de centrales eólicas en la provincia./ Teruel Existe

Las instituciones aragonesas llegan tarde

Teruel Existe valora que “las instituciones aragonesas llegan tarde en la implantación de renovables”, puesto que la regulación que pueda tramitarse a partir de ahora no condiciona todos los proyectos anteriormente presentados, puesto que no es aplicable la retroactividad. Consideran un “tremendo error” que las Cortes no aprobaran el pasado mes de marzo una Proposición No de Ley para la paralización de proyectos en trámites administrativos mediante una moratoria hasta tener aprobado el Plan de Ordenación Territorial, y que también la Diputación Provincial de Teruel se opusiera a la misma.

Demandan una transición justa, que las energías renovables “deben beneficiar a todos y no solo a las grandes empresas, y siempre respetando el patrimonio natural y cultural, y a las sociedad de cada territorio, solo así conseguiremos revertir la despoblación”, y destacan que estas demandas y objetivos son posible con la transposición a la legislación española del “paquete de invierno europeo”.

Manifestación de Aliente Aragón en las Cortes

Jesús Villamón ha anunciado que el Movimiento ciudadano Teruel Existe, como parte integrante de la “Alianza Energía y Territorio”, está implicado en la manifestación convocada desde Aliente en Aragón el domingo 13 de marzo en Zaragoza, y que será “un alegato de la sociedad aragonesa que quiere defender su territorio y trasladar esta denuncia al Gobierno de Aragón”. Ha animado a sumarse con adhesiones a entidades y colectivos, y a participar a todos los ciudadanos que crean en el lema “Renovables sí pero no así”.

Por último, Villamón ha realizado una llamada a la sociedad turolense para que apuesten por el autoconsumo, “porque las energías renovables son la solución para reducir la factura de la luz, y para hacer más competitivas a las empresas” y ha explicado que un mismo panel solar produce el doble de energía en España que en otros países europeos, “por lo que no se entendería que no aprovechásemos esta situación, apostando por las renovables desde el autoconsumo”.