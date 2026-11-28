El Ayuntamiento de Maella ha licitado la cuarta fase de la reforma interior de La Lonja con un presupuesto inicial de 165.000 euros. El proyecto completo asciende a 742.036,06 euros y busca acometer una actuación integral para eliminar las barreras arquitectónicas y acondicionar el inmueble para distintos usos públicos, que todavía no están definidos. En esta etapa se van a ir ultimando actuaciones como la colocación de puertas, alicatados o barandillas en las escaleras, así como la finalización de la instalación de los cuadros de luz.

La idea inicial del proyecto era la de instalar un ascensor en el edificio. No obstante, su colocación conllevaba también la necesidad de romper la estructura. «Se pensó porque se accedía por una puerta lateral y la escalera estaba en muy malas condiciones. Sin embargo, al estar en el equipo de gobierno decidimos cambiar el proyecto y acometer una reforma integral» por fases, explica la alcaldesa Mireia Bondía.

Desde 2023, se han ido sucediendo las distintas fases de esta reforma. Tal y como ha detallado Bondía, la primera separata contó con una partida de unos 23.500 euros, tras las modificaciones realizadas en el proyecto; la segunda contó con otros 95.000 euros a través del PLUS de 2024 de la DPZ y la tercera, con 190.000 euros en la tercera con el PLUS de 2025. Esta última intervención, que está en fase de certificación, permitió dividir el interior en distintas estancias mediante tabiques de cartón-yeso y elementos de madera. Previamente, se demolieron todos los forjados, tabiquerías y cielos rasos que habían quedado obsoletos.

Últimos trabajos para 2027

Para la última fase de ejecución, se ha solicitado otra subvención a la Diputación a través del Plan Plus, que servirá para tareas de finalización como pintar las distintas estancias. «Es una reforma muy interesante, pero que era muy complicado de ejecutar en un solo año. Con lo cual, teníamos que ir invirtiendo desde el Ayuntamiento para dejar un espacio acondicionado para distintos servicios porque, por ejemplo, las instalaciones municipales a veces ya van justas», ha matizado Bondía. Desde el Consistorio también esperan que esta ampliación de las instalaciones municipales sirva para las asociaciones, ya que a todas se les cede algún espacio de forma gratuita.

Una vez se adjudique la cuarta separata, el plazo de ejecución se extenderá hasta principios o mediados de enero. Como la finalización se acometerá con la subvención de 2027, todavía quedará margen para concluir las obras, que ya están más próximas a terminar.

Origen medieval

La Lonja de Maella conserva rasgos del modelo de ayuntamiento-lonja, propio de las casas de concejo de origen medieval. La planta baja tenía un pórtico y, en la parte interior, se situaban la escalera, el pósito y el calabozo. En la planta noble, la sala del Concejo ocupaba todo el espacio situado sobre la lonja, mientras que la parte interior se destinaba a escribanía.

Pese a las reformas, todavía se reconocen los dos arcos del pórtico y su acceso, así como la estructura del edificio en dos crujías paralelas a la fachada. La escalera y el remate superior originales han desaparecido. A falta de documentación, los elementos conservados permiten situar provisionalmente la construcción en el siglo XV.